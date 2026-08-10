Avellino, è fatta per Michael Venturi dal Venezia

L’Avellino piazza un importante colpo per la difesa. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è fatta per l’arrivo di Michael Venturi, difensore classe 1999 di proprietà del Venezia.

Il club biancoverde ha accelerato nelle ultime ore e ha chiuso l’operazione, superando la concorrenza di Ascoli e Südtirol, che avevano seguito a lungo il giocatore.





Venturi, reduce dall’esperienza con il Venezia e già protagonista in Serie B con la maglia del Cosenza, è pronto dunque a iniziare una nuova avventura in cadetteria con l’Avellino