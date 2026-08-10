Avellino, è fatta per Michael Venturi dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 10, 2026
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VERONA, ITALY - SEPTEMBER 24: Michael Venturi of Venezia FC competes for the ball during the Coppa Italia match between Hellas Verona and Venezia at Stadio Marcantonio Bentegodi on September 24, 2025 in Verona, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

L’Avellino piazza un importante colpo per la difesa. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è fatta per l’arrivo di Michael Venturi, difensore classe 1999 di proprietà del Venezia.

Il club biancoverde ha accelerato nelle ultime ore e ha chiuso l’operazione, superando la concorrenza di Ascoli e Südtirol, che avevano seguito a lungo il giocatore.


Venturi, reduce dall’esperienza con il Venezia e già protagonista in Serie B con la maglia del Cosenza, è pronto dunque a iniziare una nuova avventura in cadetteria con l’Avellino

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