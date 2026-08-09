Sampdoria, scelto il nuovo portiere: Vindahl a un passo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026
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La Sampdoria ha sciolto le riserve per la porta. I blucerchiati hanno infatti accelerato per Peter Vindahl, portiere danese classe 1998 di proprietà dello Sparta Praga.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’estremo difensore arriverà in prestito e nella giornata di domani è atteso dalle visite mediche di rito. Sembra quindi sfumare definitivamente la pista Alberto Paleari, sul quale c’era anche l’interesse di diversi club di Serie A.


L’arrivo di Vindahl è destinato inoltre a liberare Simone Ghidotti. Il portiere classe 2000, come riferito da Andrea La Monica, sarebbe infatti vicino al trasferimento al Parma.

Con l’addio di Ghidotti, il giovane Krastev dovrebbe essere promosso come secondo portiere alle spalle di Vindahl. La Sampdoria si prepara dunque a cambiare volto tra i pali.

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