Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Il mercato di Serie B continua a muoversi su diversi fronti, con trattative che potrebbero entrare nella fase decisiva nei prossimi giorni. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juve Stabia è vicina a definire l’arrivo di Justin Kumi dal Sassuolo. Il centrocampista, reduce dall’esperienza con l’Avellino, dovrebbe trasferirsi alle Vespe in prestito con diritto di riscatto.

Il club campano guarda anche all’attacco e ha effettuato un sondaggio per Cristian Buonaiuto, indicato tra i possibili partenti del Padova. Il Cesena, invece, ha ceduto in prestito al Latina il centrocampista Gianmarco Castorri e contemporaneamente ha chiesto informazioni al Bari per il portiere Michele Cerofolini.





Movimenti anche per Michael Venturi. Il difensore del Venezia, inizialmente accostato al Südtirol, si starebbe avvicinando all’Ascoli, che sta cercando di raggiungere un’intesa con il club lagunare.

Come riferisce il Corriere dello Sport, la Scafatese continua invece a guardare in casa Avellino. Dopo aver ingaggiato Marco Toscano e Claudio Manzi, il club ha messo nel mirino anche il giovane attaccante Pasquale De Michele, protagonista nella scorsa stagione con la formazione Primavera irpina.

Le Borgne conteso, asta per Di Nardo

Si accende anche la corsa per Andrea Le Borgne. Sul giovane centrocampista del Como, reduce dal prestito all’Avellino, ci sono Cremonese, Empoli e Verona. Gli scaligeri sembrano al momento in vantaggio per assicurarsi il giocatore con la formula del prestito.

Situazione da seguire anche per Antonio Di Nardo, escluso dall’amichevole del Pescara contro il Giulianova e sempre più vicino alla cessione. Il presidente Daniele Sebastiani valuta il cartellino dell’attaccante almeno 2,5 milioni di euro. Una richiesta importante, sostenuta però dai numeri dell’ultima stagione, chiusa con 14 reti al debutto in Serie B.

Secondo il Corriere dello Sport, il dialogo con il Modena resta aperto, così come gli interessamenti di Frosinone e Sampdoria. La sensazione è che la situazione possa trascinarsi fino alle battute conclusive del mercato.

Sampdoria, idea Verschaeren

La Sampdoria guarda anche al mercato internazionale e ha individuato un profilo di spessore per la trequarti: Yari Verschaeren. Il centrocampista offensivo è svincolato dopo l’esperienza con l’Anderlecht.

I blucerchiati avrebbero già presentato al belga una proposta di contratto triennale. Verschaeren può vantare oltre trenta reti nella massima divisione belga e ha maturato esperienza anche con la propria Nazionale.

Catanzaro, tre pedine per completare la rosa

Giornate particolarmente intense anche per il Catanzaro. La squadra si prepara all’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Südtirol e ritroverà Pietro Iemmello, rimasto lontano dal ritiro in Alta Valtellina per proseguire le cure.

Parallelamente, il direttore sportivo Ciro Polito lavora per consegnare a Giorgio Gorgone gli ultimi rinforzi. Come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, le priorità sono tre: un esterno sinistro, un centrocampista capace di dare qualità alla manovra e un nuovo attaccante.

Per la corsia mancina il nome principale rimane Mehdi Dorval. Il giocatore sarebbe favorevole alla possibilità di tornare a lavorare con Polito, dirigente che lo aveva portato al Bari prelevandolo dalla Serie D. Catanzaro e Bari stanno cercando di raggiungere l’intesa economica necessaria per completare l’operazione.

A centrocampo, dopo le partenze di Pontisso e Pompetti, resta vivo l’interesse per Jean Pierre Longonda, reduce da due stagioni con il Koper e seguito anche dalla Cremonese. Sembra però più indirizzato verso Catanzaro il giovane Wisdom Acquah, capitano della Primavera del Torino e pronto al salto nel calcio professionistico.

Pittarello verso Pisa, Pecorino in pole

Il nodo principale riguarda però l’attacco. Il Catanzaro attende la cessione formale di Filippo Pittarello al Pisa prima di completare l’operazione per il suo sostituto.

Il principale candidato è Emanuele Pecorino, reduce dalla stagione disputata in prestito al Südtirol dalla Juventus Next Gen. Il centravanti viene considerato particolarmente adatto alle caratteristiche del calcio proposto da Gorgone.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, Pecorino appare al momento il profilo maggiormente indirizzato verso la maglia giallorossa. L’alternativa è Alvin Okoro, attaccante legato al Venezia e destinato a lasciare temporaneamente il club lagunare.

Modena, paura per Sersanti

Il precampionato del Modena è stato invece scosso dal grave infortunio subito da Alessandro Sersanti durante l’amichevole con la Vis Pesaro. Il centrocampista ha riportato una torsione innaturale del ginocchio ed è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco aiutato dallo staff sanitario.

La preoccupazione tra compagni e avversari ha spinto le due società a interrompere anticipatamente l’amichevole. Gli esami strumentali dovranno stabilire l’esatta entità dell’infortunio e i conseguenti tempi di recupero.

Prima dell’interruzione erano comunque arrivate alcune indicazioni tattiche per il Modena di Galloppa, schierato con la difesa a tre. La Vis Pesaro aveva sfiorato il vantaggio con Nicastro, fermato dalla traversa, mentre per i gialloblù Ambrosino aveva trovato la rete con una girata successivamente annullata per fuorigioco.