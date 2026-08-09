Palermo, Diakité verso il Belgio: trattativa in corso con lo Zulte Waregem

Possibile futuro in Belgio per Salim Diakité. Il difensore del Palermo è finito nel mirino dello Zulte Waregem, che sta lavorando con il club rosanero per provare a definire l’operazione.

A riportare la notizia è il giornalista belga Sacha Tavolieri, secondo il quale i contatti tra lo Zulte Waregem e il Palermo starebbero facendo progressi. Le parti sono al lavoro per arrivare alla firma del terzino maliano, tra i calciatori per i quali la società rosanero sta cercando una soluzione in questa fase del mercato.





Un aspetto importante riguarda la possibile formula dell’operazione. Secondo quanto riferito da Tavolieri, lo Zulte Waregem vorrebbe infatti inserire nell’accordo un’opzione di acquisto.

La trattativa non viene dunque indicata come conclusa, ma i colloqui tra le società sarebbero in corso e avrebbero registrato passi avanti. Per Diakité potrebbe così aprirsi una nuova esperienza in Belgio, mentre il Palermo continua a lavorare sulle operazioni in uscita per definire la composizione della rosa a disposizione di Inzaghi.