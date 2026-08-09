Palermo, Diakité verso il Belgio: trattativa in corso con lo Zulte Waregem

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (93) diakitè ceccaroni

Possibile futuro in Belgio per Salim Diakité. Il difensore del Palermo è finito nel mirino dello Zulte Waregem, che sta lavorando con il club rosanero per provare a definire l’operazione.

A riportare la notizia è il giornalista belga Sacha Tavolieri, secondo il quale i contatti tra lo Zulte Waregem e il Palermo starebbero facendo progressi. Le parti sono al lavoro per arrivare alla firma del terzino maliano, tra i calciatori per i quali la società rosanero sta cercando una soluzione in questa fase del mercato.


Un aspetto importante riguarda la possibile formula dell’operazione. Secondo quanto riferito da Tavolieri, lo Zulte Waregem vorrebbe infatti inserire nell’accordo un’opzione di acquisto.

La trattativa non viene dunque indicata come conclusa, ma i colloqui tra le società sarebbero in corso e avrebbero registrato passi avanti. Per Diakité potrebbe così aprirsi una nuova esperienza in Belgio, mentre il Palermo continua a lavorare sulle operazioni in uscita per definire la composizione della rosa a disposizione di Inzaghi.

Altre notizie

4a1fd547-013b-4b1f-b0c9-816f04deb2c3

Giornale di Sicilia: “Palermo, la meglio gioventù brilla: Vavassori e Bozzolan si prendono la scena”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026
Screenshot 2026-08-09 075456

Giornale di Sicilia: “Palermo, la carica di Barba e Ranocchia: Serie A nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, mercato agli ultimi incastri: priorità alle uscite, Almena fuori dai radar”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026
palermo venezia 0-3 (12) aurelio

Corriere dello Sport: “Cagliari, visite per Aurelio, Kevin Carlos e Maldini. Atalanta, rilancio per Kristensen”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026
pecorino

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (13)

Corriere dello Sport: “Adesso tocca a Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026
palermo bari serie b 2-0 (35) cerofolini Dickmann brunori

Cesena, occhi su Cerofolini: il portiere del Bari nel mirino

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
3f0457f3eed309b7575cad23126f7734-79631-oooz0000

Juve Stabia, in arrivo Kumi dal Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
Iker-Almena

Moretto: “Palermo, raggiunto l’accordo per Almena”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
Screenshot 2026-08-08 160756

Avellino, UFFICIALE: ceduto Manzi alla Scafatese

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
Screenshot 2026-08-08 155145

Palermo, giornata libera in Australia: visita speciale tra canguri e koala

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
36-Pisa-Frosinone-1-0-Foto-Fagiolini-20

Pisa, interesse del Parma per Meister

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026

Ultimissime

Giovanni-Malagò-1280x720-1

Gazzetta dello Sport: “Malagò: «Pirlo era fatto, poi il caso scommesse. Mancini è il ct giusto»”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026
4a1fd547-013b-4b1f-b0c9-816f04deb2c3

Giornale di Sicilia: “Palermo, la meglio gioventù brilla: Vavassori e Bozzolan si prendono la scena”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026
Screenshot 2026-08-09 075456

Giornale di Sicilia: “Palermo, la carica di Barba e Ranocchia: Serie A nel mirino”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026
palermo bari serie b 2-0 (2) Osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, mercato agli ultimi incastri: priorità alle uscite, Almena fuori dai radar”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026
maldini

Corriere della Sera: “Maldini: «Pirlo fatto fuori con un pretesto. Guardiola era vicino alla Nazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2026