Gazzetta dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 8, 2026
palermo bari serie b 2-0 (51) Dorval pierozzi

Il Pisa continua a spingere sul mercato con l’obiettivo di completare soprattutto il reparto offensivo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo aver ufficializzato l’arrivo di Ferrah dal Lille, il club nerazzurro sta concentrando le proprie attenzioni sulla trattativa con il Catanzaro per Filippo Pittarello.

L’operazione per il centravanti potrebbe sbloccarsi già all’inizio della prossima settimana. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’eventuale arrivo di Pittarello non escluderebbe comunque un ulteriore intervento in attacco, soprattutto qualora dovesse partire anche Meister, dopo le cessioni già concretizzate di Durosinmi e Stojilkovic.


Novità anche per il centrocampo a disposizione di Paolo Bianco. Come riferisce ancora la Gazzetta dello Sport, tra i profili valutati dal Pisa è comparso quello di Bohinen, attualmente al Venezia. Una pista che potrebbe acquistare consistenza soprattutto in caso di partenza di Aebischer, il cui futuro rimane dunque uno dei nodi da sciogliere.

Le mosse del Pisa sono inevitabilmente legate anche alle strategie del Catanzaro. La società calabrese sta infatti già lavorando alla possibile sostituzione di Pittarello e uno dei nomi maggiormente considerati è quello di Pecorino, di proprietà della Juventus e reduce dall’esperienza al Südtirol.

Parallelamente, il Catanzaro sta avanzando nei colloqui con il Bari per Dorval. Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, l’esterno algerino potrebbe trasferirsi in Calabria a titolo definitivo, con la trattativa che sta registrando progressi.

Attivo sul mercato anche il Südtirol, che ha messo nel mirino Bjarkason del Venezia. L’Avellino, invece, guarda con interesse in casa Catania e punta Jimenez, profilo individuato per rinforzare la rosa.

Infine, movimenti anche intorno a Le Borgne. Il giocatore del Como, reduce dall’esperienza con l’Avellino, è finito nel mirino del Verona.

Come sottolineato ancora dalla Gazzetta dello Sport, saranno quindi giorni importanti soprattutto sull’asse Pisa-Catanzaro: la possibile fumata bianca per Pittarello potrebbe infatti innescare una serie di operazioni a catena nel mercato di Serie B.

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