Corriere dello Sport: “Cagliari, Aurelio è a un passo: Maldini in prestito. Bologna forte su Piccoli”

Il Cagliari accelera sul mercato e si avvicina alla definizione di nuove operazioni in entrata. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club rossoblù ha praticamente messo le mani su Giuseppe Aurelio, esterno sinistro dello Spezia per il quale è stato impostato un trasferimento a titolo definitivo.

Nel confronto tra Pietro Accardi e Guido Angelozzi sono state tracciate le basi dell’accordo: operazione da circa 800 mila euro, mentre Aurelio avrebbe già raggiunto un’intesa con il Cagliari per un contratto fino al 2030. Nell’ambito dell’affare è previsto anche il percorso inverso del portiere Giuseppe Ciocci, profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza ligure.





Come riferisce Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, sono stati definiti anche gli ultimi passaggi dell’operazione Daniel Maldini. Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi attraverso un prestito con diritto di riscatto destinato a trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi. Il Cagliari continua parallelamente a discutere con il Nizza per Kevin Carlos, altro profilo seguito per completare il reparto offensivo.

Si muove con decisione anche il Bologna. Il club rossoblù ha messo nel mirino Roberto Piccoli della Fiorentina e tra le parti sarebbero già avvenuti contatti concreti per comprendere sia le richieste della società viola sia la disponibilità dell’attaccante al trasferimento. Giovanni Sartori apprezza da tempo il giocatore e starebbe valutando la possibilità di presentare un’offerta a titolo definitivo. Piccoli, nel frattempo, sta guadagnando spazio e fiducia nelle gerarchie di Fabio Grosso, elemento che potrebbe incidere sull’evoluzione della trattativa.

Come sottolineato ancora da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, sulle tracce di Piccoli si era mosso anche il Genoa, senza però arrivare a un vero affondo. Per l’attacco rossoblù resta invece nei radar Daniel Jebbison del Bournemouth, osservato anche in occasione dell’amichevole contro gli inglesi.

La pista Jebbison si presenta tuttavia particolarmente complicata. Il Bournemouth avrebbe ricevuto proposte intorno ai dieci milioni di sterline e sul centravanti si registra una concorrenza particolarmente nutrita, con Wrexham, Birmingham, Burnley, Ipswich Town e Southampton interessate al giocatore.

Il Genoa ha intanto ufficializzato l’arrivo di Djibril Sow. Il centrocampista svizzero arriva dal Siviglia in un’operazione da circa quattro milioni di euro. Il club ligure ha presentato il nuovo acquisto sottolineandone esperienza internazionale, qualità e dinamismo.

Novità importanti anche sul mercato del Como. Secondo il quadro tracciato da Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, è ufficiale l’arrivo di Yan Couto dal Borussia Dortmund. L’esterno brasiliano si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai venti milioni di euro. Il giocatore ha espresso soddisfazione per la nuova esperienza, sottolineando il proprio apprezzamento per la filosofia e lo stile di gioco della squadra. Sul fronte delle uscite, invece, Assane Diao è un profilo che piace all’Atalanta.

Il Lecce continua a lavorare alla ricerca di un esterno offensivo, ma non ha intenzione di accelerare immediatamente. Tra i nomi monitorati restano Philip Otele e Herba Guirassy, con la dirigenza intenzionata ad attendere ancora qualche giorno prima della scelta definitiva.

Capitolo Parma. Il club considera sostanzialmente completo il reparto dei portieri, anche se resta sul tavolo la candidatura di Simone Scuffet del Pisa, seguito anche da società di Serie B. Per l’attacco, invece, è molto vicino David Romero del Tigre.

Infine, come riporta ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, arrivano movimenti significativi anche dall’estero. Joaquin Correa torna all’Estudiantes, mentre Filip Kostic ha sottoscritto un contratto biennale con il Psv.

Resta da monitorare soprattutto il futuro di Dusan Vlahovic. L’interesse dell’Atletico Madrid trova ulteriori conferme, ma un eventuale affondo degli spagnoli sarebbe legato alla partenza di Alexander Sorloth. Alla finestra continua a esserci anche il Besiktas, pronto a seguire gli sviluppi della situazione dell’attaccante serbo.