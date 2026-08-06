Palermo, Gardini: «Mercato importante e ambizioni alte, siamo pronti a essere protagonisti»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 6, 2026
palermo pescara 5-0 (11) gardini

Oltre al ds Carlo Osti, ha parlato ai microfoni di SkySport anche l’amministratore delegato e dg rosanero, Giovanni Gardini, commentando il mercato fatto finora e fissando l’obiettivo della squadra e della società.

«In 11 mesi eravamo fuori dalla lista a Euro 32 e poi ci siamo entrati grazie alla collaborazione con la regione siciliana, il comune e tutte le istituzioni – ha spiegato Gardini -. Abbiamo un’idea, uno sviluppo per cercare di rendere Palermo una società all’avanguardia perché sono molto importanti per una squadra che vuole competere ad alti livelli»


L’amministratore delegato rosanero ha commentato il recente arrivo di Gabriel Strefezza: «Ennesima dimostrazione che vogliamo raggiungere la massima categoria. C’è stato un viaggio costruito che ora deve portare i furtti e i risultati. Questa è l’ennesima dimostrazione di affetto che il City Group ha verso Palermo, che deve raggiungere un certo obiettivo»

Inoltre, un elogio ai tifosi: «Non dimentichiamo che nella passata stagione abbiamo avuto 28 mila spettatori di media e un pubblico straordinario con un attaccamento sia nelle vittorie sia nelle sconfitte. Quindi i tifosi meritano di raggiungere questo obiettivo e di vedere i colori rosanero in palcoscenici importanti»

In chiusura, il dg e ad del Palermo ha parlato delle ambizioni del club per la prossima stagione di Serie B, alla luce del significativo mercato che la dirigenza sta portando avanti: «La Serie B è il campionato più difficile a livello europeo per me. Del mercato si occupa Osti. Noi non stiamo fermi di sicuro. Siamo molto contenti di cosa è stato fatto fino a oggi e siamo pronti per essere protagonisti pur consapevoli che ogni partita andrà giocata con sacrificio. Con i nostri tifosi nulla può essere considerato impossibile»

 

 

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