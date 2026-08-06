Palermo, Verona in pressing su Segre: prima offerta da 750 mila euro, i rosanero chiedono 1,2 milioni

Il futuro di Jacopo Segre continua a tenere banco in casa Palermo. Secondo quanto riportato da Dimitri Canello su TrivenetoGoal, il forte interesse del Verona per il centrocampista rosanero trova nuove conferme, con il club scaligero che avrebbe già formulato una prima proposta economica.

Come riferisce Dimitri Canello su TrivenetoGoal, tra Segre e il Palermo il dialogo per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno 2027, sarebbe in una fase di stallo. Le parti, infatti, sarebbero ancora distanti e al momento non si registrerebbero passi avanti verso un nuovo accordo.





In questo scenario si è inserito il Verona. Secondo TrivenetoGoal, attraverso l’articolo firmato da Dimitri Canello, il club veneto avrebbe messo sul tavolo una prima offerta da 750 mila euro per acquisire il cartellino del centrocampista.

Sempre secondo quanto riportato da Dimitri Canello su TrivenetoGoal, al momento non ci sarebbero ancora stati contatti diretti tra Palermo e Verona. A lavorare per cercare di avvicinare le parti sarebbe l’agente del calciatore, impegnato in un’opera di mediazione con l’obiettivo di arrivare a un’intesa.

La richiesta del Palermo, prosegue Dimitri Canello su TrivenetoGoal, sarebbe pari a 1,2 milioni di euro. Le trattative, almeno per ora, proseguirebbero quindi a distanza, anche se non è escluso che possano intensificarsi nei prossimi giorni qualora le rispettive posizioni dovessero avvicinarsi.

Secondo TrivenetoGoal, il Palermo non vedrebbe di buon occhio la possibilità di cedere Segre a una diretta concorrente per gli obiettivi stagionali. Tuttavia, conclude Dimitri Canello, il centrocampista starebbe spingendo per il trasferimento, motivo per cui la situazione resta in continua evoluzione e sono attesi sviluppi nelle prossime ore.