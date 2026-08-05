Empoli, UFFICIALE: dalla Fiorentina arriva Deli
Arriva un nuovo acquisto in casa Empoli. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club toscano ha ufficializzato l’arrivo dalla Fiorentina di Lapo Deli. Il centrocampista, classe 2006, arriva in azzurro a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore dei viola.
Questo il comunicato del club:
“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con ACF Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e contro riscatto in favore della società viola, delle prestazioni sportive del calciatore Lapo Deli”