Empoli, UFFICIALE: dalla Fiorentina arriva Deli

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Screenshot 2026-08-05 174955

Arriva un nuovo acquisto in casa Empoli. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club toscano ha ufficializzato l’arrivo dalla Fiorentina di Lapo Deli. Il centrocampista, classe 2006, arriva in azzurro a titolo temporaneo, con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto in favore dei viola.

Questo il comunicato del club:


“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con ACF Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di riscatto e contro riscatto in favore della società viola, delle prestazioni sportive del calciatore Lapo Deli”

Altre notizie

56a8d80452771b9897d1ab00deace486-54550-oooz0000

Pisa, nel mirino Correia della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
WELCOME-ODOGWU-b4686dc2

Sudtirol, UFFICIALE: ceduto Odogwu al Treviso

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
a5bb94e5efbd18aebe4175647cc2cf82-31076-469o180o1469o1180z0ce2

Empoli, doppio colpo in arrivo dalla Fiorentina: vicini Deli e Angiolini

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
marco-pompetti-catanzaro-cosenza-1024x682

Padova, accelerata per Pompetti: incontro con l’entourage

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Leone-4

Arezzo, UFFICIALE: dal Sassuolo arriva Kevin Leone

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
comunicato-2-

Sudtirol, UFFICIALE: dal Treviso arriva Vadjunec

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
aa9a0cfbd0e758a400371a184c18723f-98060-oooz0000

Ascoli, accordo raggiunto per Don Bolsius: oggi la firma dell’esterno offensivo

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
IMG-20260805-WA0032

Juve Stabia, Elefante saluta il club: “Ho dato tutto me stesso”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
IMG-20260805-WA0027

Trapani, Antonini: «Grande accoglienza dal Comune di Palermo. Voglio acquistare un club di B…»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Palermo Entella 3-0 (63) Segre

Corriere di Verona: “Segre nel mirino dell’Hellas, ma il Palermo fa muro”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
Serie B Pisa Palermo 2-0 (9) pierozzi moreo

Il Tirreno: “Moreo si allontana dal Palermo, il Pisa interrompe i contatti con i rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
images (1)

Cesena, Diamanti: «Chi non ha coraggio con me non gioca. Palermo? Non dico le favorite»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-08-05 174955

Empoli, UFFICIALE: dalla Fiorentina arriva Deli

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
56a8d80452771b9897d1ab00deace486-54550-oooz0000

Pisa, nel mirino Correia della Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
WELCOME-ODOGWU-b4686dc2

Sudtirol, UFFICIALE: ceduto Odogwu al Treviso

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
a5bb94e5efbd18aebe4175647cc2cf82-31076-469o180o1469o1180z0ce2

Empoli, doppio colpo in arrivo dalla Fiorentina: vicini Deli e Angiolini

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
marco-pompetti-catanzaro-cosenza-1024x682

Padova, accelerata per Pompetti: incontro con l’entourage

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026