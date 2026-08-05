Sudtirol, UFFICIALE: dal Treviso arriva Vadjunec

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
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Arriva un nuovo acquisto in casa Sudtirol. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo di Rok Vadjunec. Il portiere, classe 2006, arriva dal Treviso a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto che lo lega agli altotesini fino al 30 giugno 2030.

Questo il comunicato del club:


“L’FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con il Treviso FBC per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Rok Vadjunec. Il portiere sloveno ha firmato un contratto quadriennale che lo legherà all’FCS fino al 30 giugno 2030. L’FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Rok Vadjunec e gli augura un percorso ricco di soddisfazioni con i colori biancorossi”.

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