Arbitri, Abisso reintegrato in via cautelare: potrà dirigere le prime gare di campionato

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 5, 2026
rosario abisso lapresse

Rosario Abisso torna momentaneamente nell’organico della CAN. Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha infatti accolto in via cautelare il ricorso presentato dall’arbitro, che era stato dismesso al termine della scorsa stagione, disponendone il reintegro in sovrannumero.

Il provvedimento sospende temporaneamente gli effetti della dismissione, consentendo ad Abisso di partecipare al raduno precampionato degli arbitri della CAN, in programma dal 6 agosto 2026. La decisione, tuttavia, non rappresenta ancora una pronuncia definitiva sul caso.

L’udienza di merito è stata fissata per il 3 settembre, quando il Tribunale Federale Nazionale si esprimerà in modo definitivo sulla controversia. Fino ad allora, il designatore arbitrale Daniele Orsato avrà la facoltà di inserire Abisso nelle designazioni delle prime giornate del prossimo campionato di Serie A.


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