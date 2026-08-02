Corriere dello Sport: “Lecce, ecco Geubbels. Como sempre più vicino a Chalobah, Parma su Touré”

Il Lecce accoglie il suo nuovo attaccante. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Willem Geubbels è arrivato a Brindisi per sostenere le visite mediche e firmare il contratto quinquennale con i giallorossi. Al Paris FC andranno 5 milioni di euro.

Secondo il Corriere dello Sport, il Parma ha trovato l’intesa con l’Atalanta per El Bilal Touré. L’attaccante maliano, rientrato dal prestito al Besiktas, non è partito con i nerazzurri per la tournée di Rotterdam, un segnale che conferma la sua imminente cessione. L’operazione si basa su un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni.





Passi avanti anche per il Cagliari, che si avvicina a Vasilije Adzic della Juventus. Gli arrivi di Kolo Muani e Kerim Alajbegovic in bianconero hanno favorito la trattativa per il trasferimento del talento montenegrino alla corte di Fabio Pisacane.

Il Como continua a lavorare senza sosta per Trevoh Chalobah. I colloqui con il Chelsea proseguono sulla base di 30 milioni di euro e il club lariano è ormai vicino a soddisfare le richieste dei Blues. L’inglese resta il rinforzo individuato da Cesc Fabregas per rafforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Sul fronte internazionale cambia lo scenario per Momo Salah. Il Trabzonspor ha superato il Besiktas nella corsa all’attaccante egiziano, proponendogli un contratto biennale da 15 milioni di euro a stagione. La risposta del giocatore è attesa nelle prossime ore.

Tra gli svincolati, il Genoa torna a pensare a Stephan El Shaarawy. L’attaccante non ha ancora definito il proprio futuro e Daniele De Rossi continua a spingere per convincerlo a vestire la maglia rossoblù.

Ufficialità anche in Serie B: il Monza ha annunciato l’arrivo di Ebenezer Akinsanmiro dall’Inter per 7,5 milioni di euro, con il 10% sulla futura rivendita a favore dei nerazzurri. Il Frosinone, invece, ha ufficializzato l’ingaggio del difensore Kevin Akpoguma, che ha firmato da svincolato un contratto fino al 2028.

Infine, resta aperto il futuro di Mauro Icardi, seguito da club di Arabia Saudita, Messico, Brasile e Argentina.