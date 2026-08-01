Ex rosa, fatta per l’arrivo di Perrotta al Catania

Marco Perrotta è pronto a diventare un nuovo giocatore del Catania. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossazzurro ha definito l’arrivo del difensore centrale ex Palermo, rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza con il Padova.

Nella scorsa stagione Perrotta ha collezionato 3o presenze con i biancoscudati nel campionato cadetto, confermandosi un profilo affidabile per la categoria. Ora è pronto a iniziare una nuova avventura in Sicilia, questa volta con la maglia del Catania.





Per i tifosi del Palermo si tratta di un volto ben conosciuto. Perrotta ha infatti vestito la maglia rosanero nella stagione 2021/22, un’annata culminata con la vittoria dei playoff di Serie C e la promozione in Serie B, traguardo che ha riportato il Palermo nel calcio cadetto.