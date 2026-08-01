Mantova, interesse del Pescara per Mancuso
Si muove il mercato in uscita del Mantova. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il Pescara avrebbe messo nel mirino l’ex Palermo Leonardo Mancuso, valutando il ritorno di un giocatore che in Abruzzo ha già lasciato il segno con numerosi gol.
Il centravanti classe 1992, che nell’ultima stagione in biancorosso ha collezionato 35 presenze mettendo a segno 8 gol, potrebbe non rientrare più nei piani tecnici del Mantova. Per questo motivo, un trasferimento nelle prossime settimane non è da escludere.
Molto dipenderà dall’intesa economica tra le parti: il Pescara segue con attenzione la situazione e potrebbe presto affondare il colpo per riportare il bomber in biancazzurro.