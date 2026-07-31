Catanzaro, fatta per l’arrivo di Ruggero dallo Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 31, 2026
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Il Catanzaro piazza un nuovo rinforzo per la difesa. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è tutto fatto per l’arrivo di Marco Ruggero dallo Spezia: il difensore, classe 2000, vestirà la maglia giallorossa con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

L’operazione, del valore complessivo di circa 500 mila euro, è stata definita nelle ultime ore e consentirà al Catanzaro di aggiungere un tassello importante al reparto arretrato in vista della nuova stagione. Ruggero, nella scorsa stagione di Serie B, ha collezionato 17 presenze con la maglia della Juve Stabia e 9 con quella dello Spezia.


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