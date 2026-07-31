Verona, rinforzo in avanti: ufficiale l’arrivo di Mulattieri

Ora è ufficiale: Samuele Mulattieri è un nuovo attaccante dell’Hellas Verona. Il club scaligero ne ha formalizzato l’acquisto dal Sassuolo attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali.

Il comunicato dell’Hellas Verona

«Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni – da Unione Sportiva Sassuolo Calcio le prestazioni sportive dell’attaccante italiano Samuele Mulattieri».

Il profilo e la carriera

Nato a La Spezia il 7 ottobre 2000, Mulattieri è un centravanti cresciuto nel settore giovanile dello Spezia, club con cui ha esordito tra i professionisti nel 2018 prima di essere acquistato dall’Inter.



