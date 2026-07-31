Hellas Verona, UFFICIALE: dalla Polonia arriva Sezonienko

Dopo l’arrivo di Mulattieri, arriva un altra ufficialità in casa Hellas Verona. Attraverso un comunicato sui propri profili, il club veneto ha reso noto l’arrivo dal Lechia Gdansk di Kacper Sezonienko, attaccante polacco classe 2003 che arriva in gialloblù a titolo definitivo dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Questo il comunicato del club:





“Verona – Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – a titolo definitivo – da Klub Sportowy Lechia Gdańsk le prestazioni sportive dell’attaccante polacco Kacper Sezonienko, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2029. Nato a Ostroda, in Polonia, il 23 marzo 2003, Sezonienko è un esterno d’attacco di piede destro. Cresciuto nel vivaio dell’AP Ostroda, nel 2018 viene ingaggiato dal Lechia Danzica, Club della massima serie polacca. Dopo due stagioni nelle formazioni giovanili, nell’estate del 2020 si trasferisce in prestito al Bytovia Bytow, dove colleziona 33 presenze, realizzando 5 reti e 3 assist. Al termine della stagione fa ritorno al Lechia Danzica e debutta in Prima squadra l’8 agosto 2021, in occasione del pareggio per 1-1 contro lo Slask Breslavia. Con la maglia biancoverde totalizza complessivamente 147 presenze, 13 gol e 18 assist. A livello internazionale ha rappresentato la Polonia dall’Under 17 all’Under 21. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Kacper, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni”