Cesena, fatta per gli arrivi di Fiori e Debenedetti: in chiusura anche D’Andrea

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Il Cesena è pronto a piazzare tre importanti innesti per rinforzare la rosa a disposizione di Michele Mignani. Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è ormai definito l’arrivo di Antonio Fiori dal Mantova, operazione impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

In bianconero approderà anche Alessandro Debenedetti, attaccante di proprietà del Genoa. Mentre, nella giornata di domani, dovrebbe essere definito anche l’arrivo di Luca D’Andrea dal Sassuolo. L’esterno offensivo si trasferirà in Romagna con la formula del prestito con diritto di riscatto.


Tre operazioni che confermano la volontà del Cesena di completare il mercato con nuovi rinforzi, per puntare a traguardi importanti nel prossimo campionato di Serie B.

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