Giornale di Sicilia: “Palermo, il puzzle è quasi completo. Manca ancora un tassello sulla fascia destra”

Il Palermo ha concluso il ritiro di Santa Cristina Val Gardena con buona parte del lavoro già completato, ma l’organico non è ancora definitivo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi aspetta ancora almeno un rinforzo offensivo per consegnare alla squadra la fisionomia definitiva in vista dell’inizio della stagione.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, durante il ritiro il Palermo ha aggiunto tre nuovi elementi – Fortin, Bozzolan e Barba – mentre hanno lasciato il gruppo Vasic e Desplanches, sistemando diversi reparti della rosa. Rimane però aperta la casella dell’esterno offensivo di destra, ruolo che nelle cinque amichevoli disputate in Alto Adige è stato ricoperto da giocatori adattati.





Lo stesso Filippo Inzaghi, dopo il pareggio contro l’Iraklis, ha ribadito la necessità di avere una rosa composta da 22-23 giocatori, traguardo ormai vicino. Con l’imminente arrivo di Dominic Vavassori, infatti, il gruppo salirà a 22 elementi, aggiungendo un altro Under prezioso anche in ottica lista.

Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, rispetto all’inizio del ritiro uno dei problemi principali, quello della presenza di giovani in organico, è stato in gran parte risolto grazie agli innesti di Fortin, destinato a essere il vice Joronen, Bozzolan, alternativa ad Augello, e dello stesso Vavassori, individuato come vice Johnsen sulla corsia sinistra.

Sul fronte degli Over, invece, il Palermo resta nei limiti imposti dal regolamento della Serie B. Tra i giocatori di maggiore esperienza continuano inoltre ad aumentare le possibilità di permanenza di Segre e Gomes, protagonisti di un buon ritiro e sempre più vicini alla conferma.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il vero nodo di mercato rimane la fascia destra offensiva. Nonostante la ricerca avviata da settimane dal direttore sportivo Carlo Osti, il profilo individuato dovrà garantire qualità, esperienza e un contributo concreto in termini di gol e assist, caratteristiche considerate fondamentali per il sistema di gioco di Inzaghi.

L’arrivo di un secondo esterno offensivo non è però escluso, ma dipenderà dalle uscite. In particolare restano da valutare le posizioni di Le Douaron e soprattutto di Gyasi. Quest’ultimo ha alternato buone prove ad altre meno convincenti durante il ritiro, ma la concorrenza di Johnsen e del prossimo arrivo di Vavassori sulla corsia sinistra restringe notevolmente i suoi spazi. Diverso il discorso per Le Douaron, che Inzaghi considera anche una valida alternativa a Joel Pohjanpalo nel ruolo di centravanti, come dimostrato anche dal gol segnato nell’amichevole contro l’Iraklis.

Il Giornale di Sicilia, attraverso Alessandro Arena, sottolinea infine che nella seconda parte della preparazione, in programma in Australia, il Palermo lavorerà con un gruppo più ristretto. I giovani della Primavera faranno rientro in Sicilia per iniziare la stagione con la formazione di De Angelis, mentre i rosanero utilizzeranno il ritiro di Perth come prova generale in vista dell’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Lecce. L’obiettivo è arrivare agli ultimi giorni di mercato con una sola casella ancora da completare, quella dell’esterno destro offensivo.