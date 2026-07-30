Pedullà: “Il Palermo ha mollato Viti. La Sampdoria ora ci crede”
Nuovi aggiornamenti sul futuro di Mattia Viti arrivano da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, che fa il punto sulla situazione del difensore.
Secondo quanto riferito da Pedullà, il Palermo avrebbe definitivamente abbandonato la pista che portava al centrale, scegliendo di puntare su Federico Barba, già ufficializzato dal club rosanero.
Contestualmente, si sarebbe aperta una nuova opportunità per la Sampdoria, che continua a lavorare con fiducia per riportare Viti in blucerchiato.
Sempre secondo Alfredo Pedullà, il difensore avrebbe atteso una chiamata del Cagliari, ma il club sardo avrebbe deciso di orientarsi su Kofler, liberando così la strada alla Sampdoria.
Si chiude quindi la pista Viti per il Palermo, che ha scelto di rinforzare il reparto arretrato con l’esperienza di Federico Barba.