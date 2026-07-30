Longo: “Tentativo del Pisa per Brunori”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
palermo carrarese 5-0 (97) brunori

Il futuro di Matteo Brunori continua a tenere banco in casa Palermo. L’attaccante rosanero, ormai fuori dal progetto tecnico di Filippo Inzaghi, è uno dei principali nomi in uscita in questa sessione di calciomercato e nelle prossime settimane potrebbe arrivare la svolta.

Secondo quanto riportato dal giornalista Daniele Longo, il Pisa avrebbe mosso passi concreti per assicurarsi il centravanti del Palermo. Il club toscano, guidato da Paolo Bianco, avrebbe intensificato i contatti nelle ultime ore, candidandosi come una delle società maggiormente interessate al classe 1994.


il Palermo prosegue il lavoro di sfoltimento della rosa. La società è impegnata a trovare una sistemazione agli elementi che non rientrano nei piani tecnici di Inzaghi, con il futuro di Brunori destinato a essere uno dei temi più caldi delle prossime settimane di mercato.

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