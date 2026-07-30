Palermo, UFFICIALE: Lund ceduto a titolo definitivo al Birmingham
l Palermo ufficializza una cessione importante in questa sessione di mercato. Come comunicato dal club di Viale del Fante attraverso una nota sui propri canali ufficiali, Kristoffer Lund è un nuovo giocatore del Birmingham City: il terzino sinistro statunitense si trasferisce in Inghilterra a titolo definitivo, chiudendo così la sua esperienza in maglia rosanero.
Per il Palermo si tratta di un’operazione che consente di alleggerire la rosa e proseguire il lavoro di rinnovamento in vista della nuova stagione. La dirigenza rosanero continua infatti a muoversi sia sul fronte delle uscite che su quello degli innesti, con l’obiettivo di consegnare a Filippo Inzaghi un organico competitivo
Questo il comunicato del club:
“Il Palermo FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo Kristoffer Lund al Birmingham City FC. A Kristoffer i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.