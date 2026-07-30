Nuovo stadio Barbera, Commissione Sport: parere favorevole alla delibera
Arriva un nuovo tassello nell’iter per il futuro del Renzo Barbera. La Commissione Sport del Consiglio comunale ha espresso parere favorevole alla delibera relativa alla convenzione per il nuovo stadio.
A comunicarlo è stato il consigliere comunale Salvo Alotta, che sui social ha commentato:
«Nuovo stadio, verso il gol in zona Cesarini! ⚽ In Commissione Sport abbiamo appena espresso parere favorevole alla delibera per il nuovo stadio della città. Un altro passo concreto verso un progetto atteso da Palermo, che guarda al futuro con ambizione e visione.»
Il via libera della Commissione rappresenta un ulteriore passo nel percorso che porterà la delibera all’esame del Consiglio comunale, chiamato a pronunciarsi sulla convenzione tra il Comune e il Palermo FC per la gestione del Barbera.