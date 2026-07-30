Giornale di Sicilia: “Palermo-Iraklis 1-1, Le Douaron non basta. Inzaghi aspetta ancora rinforzi”

Il Palermo chiude il ritiro di Santa Cristina Val Gardena con un pareggio. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’ultima amichevole contro i greci dell’Iraklis termina 1-1: al vantaggio firmato da Jérémy Le Douaron risponde Nizet, al termine di una gara che offre indicazioni utili ma conferma anche la necessità di intervenire ancora sul mercato.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il test del Mulin da Coi è stato inevitabilmente condizionato dai carichi di lavoro e da una trequarti offensiva ancora incompleta. Il bilancio del ritiro si chiude così con due vittorie, due pareggi e una sconfitta, prima della partenza per l’Australia, dove il Palermo affronterà il Melbourne City.





Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi ha gestito le energie della rosa lasciando inizialmente a riposo i due finlandesi. Joronen è rimasto in panchina per tutta la gara, mentre Pohjanpalo è entrato soltanto nell’ultima mezz’ora. Assente anche Hernani, fermato dopo circa trenta minuti, mentre tra le riserve si è visto per la prima volta anche il nuovo arrivato Federico Barba, che ha scelto la maglia numero 93. In porta ha giocato Fortin, mentre Cassandro è stato l’unico, insieme all’estremo difensore, a disputare l’intera partita.

Il Palermo è passato in vantaggio al 13′. Come racconta ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Le Douaron ha firmato l’1-0 con un preciso colpo di testa su punizione battuta da Augello. L’attaccante francese ha lavorato molto spalle alla porta, dialogando con i compagni e creando spazi per gli inserimenti offensivi.

L’Iraklis ha però trovato il pareggio nella ripresa. L’azione nasce da un errore in impostazione di Ranocchia, il cui passaggio è stato intercettato da Nizet, bravo a involarsi verso la porta e a battere Fortin per l’1-1. Lo stesso Nizet aveva già impegnato il portiere rosanero con una conclusione insidiosa, mentre il Palermo aveva sfiorato il raddoppio con Pierozzi, che davanti al portiere ha calciato incredibilmente fuori.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, adesso il Palermo avrà alcuni giorni per recuperare gli assenti e preparare il prossimo impegno. Johnsen rientrerà dalla Norvegia, mentre Palumbo resta ancora ai box. Parallelamente, la società continuerà a lavorare sul mercato per completare soprattutto il reparto offensivo, rimasto privo di un esterno destro di ruolo durante tutta la permanenza in Val Gardena.

I segnali positivi, conclude il Giornale di Sicilia, non sono mancati, ma per affrontare al meglio il campionato servirà una rosa ancora più completa.