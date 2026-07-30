Corriere dello Sport: “Avellino, rinnova Cancellotti e saluta Cagnano. Benevento su Cherubini”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 30, 2026
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Il mercato di Serie B continua a registrare movimenti tra rinnovi, cessioni e trattative in entrata. Come racconta il Corriere dello Sport, l’Avellino è tra i club più attivi di queste ore, mentre Benevento, Südtirol, Empoli e Cesena definiscono nuove operazioni.

Secondo il Corriere dello Sport, l’Avellino ha ufficializzato il rinnovo del contratto del difensore Tommaso Cancellotti, che resterà in Irpinia fino al 30 giugno 2028. Contestualmente il club biancoverde ha ceduto a titolo definitivo il terzino sinistro Andrea Cagnano all’Arezzo, con il giocatore che ha firmato un contratto biennale.


Come evidenzia il Corriere dello Sport, l’Avellino ha inoltre perfezionato gli ingaggi del trequartista Mattia Della Rocca, ex capitano della Roma Primavera, e dell’esterno offensivo Filippo Scotti, proveniente dal Milan Primavera. Entrambi saranno girati in prestito in Serie C: Della Rocca è destinato al Perugia, mentre Scotti è seguito da Monopoli, Savoia, Altamura e Lumezzane.

Sul fronte delle uscite, il club irpino ha definito anche i trasferimenti dell’attaccante Giuseppe Panico e del terzino destro Gianmarco Todisco al Foggia, appena riammesso nel campionato di Serie C.

Il Corriere dello Sport riferisce inoltre che l’Avellino ha già raggiunto l’accordo con l’attaccante spagnolo Rodrigo Marina, classe 2007 del Betis, ma prima dovrà liberare uno spazio in rosa per completare l’operazione.

Il Benevento, invece, insiste per Luigi Cherubini, esterno offensivo e trequartista di proprietà della Roma. Reduce dall’esordio in Nazionale maggiore con Silvio Baldini e dalle esperienze in prestito con Carrarese e Sampdoria, il giocatore è seguito anche dal Las Palmas.

In casa Südtirol, il difensore Benedikt Rottensteiner è stato ceduto in prestito al Trapani, in Serie D. Il club altoatesino è inoltre vicino alla chiusura della trattativa con il Lecce per l’attaccante Rares Burnete, reduce dalla stagione alla Juve Stabia. L’operazione dovrebbe concludersi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Tra le altre operazioni ufficializzate, l’Empoli ha ceduto a titolo definitivo il centrocampista Ank Asmussen al Pineto, mentre il Cesena ha accolto in gruppo il nuovo centrocampista Riccardo Pagano.

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