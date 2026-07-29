Gazzetta dello Sport: “Palermo, che scintille”

Il Palermo accelera sul mercato e si prepara ad accogliere altri due rinforzi. Come scrive Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il club rosanero è ormai a un passo dall’arrivo di Federico Barba e Dominic Vavassori, operazioni che consentiranno a Filippo Inzaghi di aggiungere esperienza in difesa e qualità sulle corsie offensive.

Secondo Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il primo affare riguarda Federico Barba, difensore fortemente voluto da Inzaghi già nella scorsa stagione. I due hanno condiviso l’esperienza vincente al Benevento, culminata con la promozione in Serie A, ma il precedente contratto del centrale con il Persib aveva impedito di chiudere l’operazione. Una volta risolto il rapporto con il club indonesiano, il Palermo ha accelerato fino alla definizione dell’accordo.





Come evidenzia ancora Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Barba rappresenta un profilo di assoluta affidabilità per la Serie B. Dopo la promozione conquistata con il Benevento, il difensore ha infatti centrato un altro salto di categoria con il Como. La sua duttilità consentirà a Inzaghi di impiegarlo sia accanto a Mattia Bani in una difesa a quattro sia come centrale di sinistra in un’eventuale retroguardia a tre, oltre a rappresentare un’alternativa di esperienza per tutti i ruoli del reparto arretrato.

Il quotidiano sottolinea che il Palermo, già protagonista della miglior difesa del campionato per larga parte della passata stagione, punta così a rendere ancora più solido il proprio reparto difensivo. Barba ha svolto le visite mediche a Verona e raggiungerà il ritiro per mettersi subito a disposizione del tecnico.

Sul fronte offensivo, Fabrizio Vitale racconta sulla Gazzetta dello Sport che il Palermo ha deciso di virare con decisione su Dominic Vavassori dopo il rallentamento registrato nella trattativa per Issiaka Kamaté. L’esterno dell’Atalanta Under 23 arriverà con la formula del prestito oneroso, per una cifra che si aggira intorno ai 500 mila euro, e l’operazione viene considerata ormai ai dettagli conclusivi.

Secondo Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Vavassori offrirà a Inzaghi una soluzione ideale per il 4-2-3-1. Il classe 2005, autore di 8 gol e 5 assist nell’ultima stagione di Serie C, può infatti ricoprire diversi ruoli: ala sinistra, seconda punta e trequartista, pur essendo un destro naturale. Nella passata stagione è stato anche convocato in prima squadra dall’Atalanta per la gara di Champions League contro il Borussia Dortmund.

L’arrivo del giovane nerazzurro permetterà al Palermo di affiancare Johnsen sulla corsia sinistra, pur mantenendo la possibilità di impiegarlo anche sul versante opposto.

Per quanto riguarda la fascia destra, Fabrizio Vitale spiega sulla Gazzetta dello Sport che il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti non è ancora terminato. Al momento Le Douaron e Gyasi rappresentano soluzioni adattate, mentre resta da capire il futuro dell’attaccante francese, seguito dal Troyes. Una sua eventuale partenza sarà però legata anche all’arrivo di un’alternativa a Pohjanpalo nel ruolo di centravanti.

La strategia del Palermo, conclude Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, è quella di aggiungere ancora un esterno destro di esperienza e un giovane capace di aumentare la concorrenza, completando così una rosa costruita per puntare con decisione alla promozione in Serie A.