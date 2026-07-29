Lecce, Gandelman e Berisha accelerano: obiettivo esserci contro il Palermo in Coppa Italia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 29, 2026
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Il Lecce lavora per recuperare due pedine importanti in vista della sfida di Coppa Italia contro il Palermo. Si tratta di Omri Gandelman e Medon Berisha, entrambi alle prese con il rientro dopo i problemi fisici accusati nella scorsa stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due centrocampisti sono tra gli elementi su cui Eusebio Di Francesco intende puntare con decisione per il nuovo corso giallorosso, ma finora non sono mai stati a disposizione nelle amichevoli estive.


Berisha è reduce da un lungo stop che lo ha costretto a saltare circa due terzi dell’ultimo campionato di Serie A, mentre Gandelman, pur riuscendo a dare il proprio contributo nella parte finale della stagione, ha dovuto convivere con diversi problemi fisici.

L’obiettivo di entrambi è quello di accelerare il recupero e farsi trovare pronti proprio per l’esordio ufficiale della stagione, che vedrà il Lecce affrontare il Palermo in Coppa Italia. Di Francesco spera di poter contare su due rinforzi importanti in mezzo al campo per una sfida che rappresenterà il primo banco di prova della nuova annata.

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