Repubblica: “Rosa, colpo in difesa: ecco l’esperto Barba”

Il Palermo continua a muoversi su più fronti per completare la rosa di Filippo Inzaghi. Come scrive Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, il direttore sportivo Carlo Osti prosegue la ricerca degli esterni offensivi richiesti dal tecnico, mentre in difesa è ormai definito l’arrivo di Federico Barba.

Secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, dopo il rallentamento registrato nella trattativa per Issiaka Kamaté, frenata dal primo rifiuto del giocatore, il Palermo non ha smesso di valutare alternative per rinforzare le corsie offensive. Tra queste resta viva la candidatura di Rui Modesto, esterno dell’Udinese già visto in rosanero nella scorsa stagione. Sul calciatore angolano, però, resta forte la concorrenza del Rakow Czestochowa, deciso a portarlo in Polonia.





Nel frattempo, come evidenzia Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, la società ha definito un innesto di esperienza per il reparto arretrato. Federico Barba, svincolato dopo l’esperienza al Persib nel campionato indonesiano, ritroverà Filippo Inzaghi, che lo aveva già allenato ai tempi del Benevento. Il centrale classe 1993 firmerà un contratto annuale con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.

Per Alessandro Geraci, il difensore rappresenta un profilo capace di garantire solidità ed esperienza, oltre alla possibilità di essere impiegato sia come centrale sia sul centrosinistra della difesa, offrendo un’alternativa a Ceccaroni e Augello.

Sul fronte offensivo, Repubblica Palermo sottolinea che resta complicata la pista che porta a Stefano Moreo. Il Pisa, infatti, continua a non voler cedere il proprio attaccante a una diretta concorrente per la promozione, mentre il Palermo attende eventuali sviluppi legati alla volontà del giocatore.

Sempre secondo Alessandro Geraci su Repubblica Palermo, rimane forte anche l’interesse per Dominic Vavassori, talento classe 2005 dell’Atalanta Under 23. Il giovane attaccante, già convocato nell’Italia Under 21 da Silvio Baldini, piace per la sua duttilità, potendo ricoprire i ruoli di seconda punta, ala o trequartista.

Per quanto riguarda le uscite, Repubblica Palermo, attraverso Alessandro Geraci, conferma che, dopo gli addii di Vasic e Nikolaou, è ormai vicino anche il trasferimento di Kristoffer Lund, destinato al Birmingham.

Infine, il quotidiano ricorda che oggi il Palermo sarà impegnato nell’ultima amichevole del ritiro di Santa Cristina Val Gardena. Alle 17, al Mulin da Coi, i rosanero affronteranno l’Iraklis, formazione greca, nel quinto test estivo dopo il pareggio ottenuto contro il Norimberga.