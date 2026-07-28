Sportitalia, Longari: “Palermo sempre attivo nella caccia a Thorsby”
Il Palermo continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un rinforzo per il centrocampo. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, il club rosanero non ha abbandonato la pista che porta a Morten Thorsby.
Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, Longari ha infatti scritto:
«‼️ Palermo sempre attivo nella caccia a Morten Thorsby della Cremonese».
Il centrocampista resta dunque uno dei profili seguiti dalla dirigenza rosanero, che continua a monitorare il mercato alla ricerca degli ultimi tasselli da mettere a disposizione di Filippo Inzaghi.