La compagna di Vasic saluta Palermo: «Non è un addio, è solo un arrivederci»

Anche Giulia Agheno, compagna di Aljosa Vasic, ha voluto salutare Palermo con un lungo e toccante messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, all’indomani del trasferimento del centrocampista rosanero al Südtirol.

«Due anni. Due anni di vita, di ricordi, di persone, di posti diventati familiari».





Nel suo messaggio, Giulia ripercorre il legame costruito con la città in questi due anni.

«Palermo è stata molto più di una città. È stata casa. La mia seconda casa. È stata mille pranzi, mille cene, risate, giornate insieme, valigie sempre pronte e infiniti aerei presi».

Un pensiero speciale è rivolto anche alle persone conosciute durante questa esperienza.

«Le persone che ho incontrato lungo questo percorso e che, senza nemmeno accorgermene, sono diventate famiglia. Amici diventati fratelli, persone con cui ho condiviso tanto e che porterò con me, ovunque andrò».

Infine, il saluto alla città, con la promessa di un ritorno.

«Grazie a chi ha fatto parte di questi due anni, a chi mi ha fatto sentire a casa, a chi ha reso questa città così speciale e a tutti i momenti che rimarranno per sempre nel mio cuore. Palermo, grazie per tutto quello che ci hai dato. Non è un addio, perché certe persone e certi posti non si salutano mai davvero. È solo un arrivederci. A presto». 💗