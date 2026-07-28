La compagna di Vasic saluta Palermo: «Non è un addio, è solo un arrivederci»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
Screenshot 2026-07-28 180043

Anche Giulia Agheno, compagna di Aljosa Vasic, ha voluto salutare Palermo con un lungo e toccante messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, all’indomani del trasferimento del centrocampista rosanero al Südtirol.

«Due anni. Due anni di vita, di ricordi, di persone, di posti diventati familiari».


Nel suo messaggio, Giulia ripercorre il legame costruito con la città in questi due anni.

«Palermo è stata molto più di una città. È stata casa. La mia seconda casa. È stata mille pranzi, mille cene, risate, giornate insieme, valigie sempre pronte e infiniti aerei presi».

Un pensiero speciale è rivolto anche alle persone conosciute durante questa esperienza.

«Le persone che ho incontrato lungo questo percorso e che, senza nemmeno accorgermene, sono diventate famiglia. Amici diventati fratelli, persone con cui ho condiviso tanto e che porterò con me, ovunque andrò».

Infine, il saluto alla città, con la promessa di un ritorno.

«Grazie a chi ha fatto parte di questi due anni, a chi mi ha fatto sentire a casa, a chi ha reso questa città così speciale e a tutti i momenti che rimarranno per sempre nel mio cuore. Palermo, grazie per tutto quello che ci hai dato. Non è un addio, perché certe persone e certi posti non si salutano mai davvero. È solo un arrivederci. A presto». 💗

 

Altre notizie

mignani gardini conferenza stampa Palermo Calcio (32)

Barbera, ecco i nodi della convenzione: dai 30 milioni alle esenzioni fiscali, cosa contesta il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (104) lagalla

Barbera, Lagalla: «Le modifiche non alterano il progetto, avanti con il Palermo per un obiettivo strategico»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
Screenshot 2026-07-28 192744

Mirri celebra Marconi: «Ragazzo raro, la cultura è il fondamento anche dello sport»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
Ugo Forello-3

Barbera, le opposizioni: «Gravissima la lettera del Palermo, Lagalla si assuma le proprie responsabilità»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
Inzaghi Conferenza Stampa Playoff Serie B (6)

Serie B, ufficiali date e orari delle prime cinque giornate: il Palermo debutta di domenica sera, Samp al Barbera nel Monday Night

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
palermo manchester city (164) Galassi Gardini

Clamoroso Palermo: il club interrompe il progetto del nuovo Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (11)

Barbera, il Palermo al Consiglio comunale: «Proposta stravolta, così il progetto si ferma»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
images

Barbera, Giaconia: «Delibera ancora assente, il Consiglio avrà poche ore per esaminarla»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
palermo cesena 2-0 (87) bani

Bani: «Stiamo lavorando per farci trovare pronti»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
corrado

Corrado su Inzaghi: «Era nostalgico, Pisa gli è rimasta nel cuore»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
schira

Schira: «Vavassori a un passo dal Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
Screenshot 2026-07-24 071117

Nuovo Barbera, Sicindustria: «Occasione storica, il Consiglio comunale rispetti i tempi»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026

Ultimissime

mignani gardini conferenza stampa Palermo Calcio (32)

Barbera, ecco i nodi della convenzione: dai 30 milioni alle esenzioni fiscali, cosa contesta il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
Serie B Palermo Sampdoria 2-2 (104) lagalla

Barbera, Lagalla: «Le modifiche non alterano il progetto, avanti con il Palermo per un obiettivo strategico»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
Screenshot 2026-07-28 193023

Marconi dopo la laurea: «Un traguardo bellissimo, grazie al Palermo e a chi ha creduto in me»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
Screenshot 2026-07-28 192744

Mirri celebra Marconi: «Ragazzo raro, la cultura è il fondamento anche dello sport»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026
Ugo Forello-3

Barbera, le opposizioni: «Gravissima la lettera del Palermo, Lagalla si assuma le proprie responsabilità»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 28, 2026