Tuttosport: “Palermo tra Kamaté e Moreo. Il Padova ufficializza Zuelli e Carissoni”

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo con diverse operazioni ormai definite e altre in fase avanzata. Come riporta Tuttosport, il Padova è tra le società più attive di queste ore, mentre il Palermo continua a lavorare sia in entrata sia in uscita.

Secondo Tuttosport, il Padova ha ufficializzato gli arrivi del terzino destro Lorenzo Carissoni e del centrocampista Emanuele Zuelli. Il primo arriva dalla Juve Stabia dopo una stagione da protagonista con sei gol e tre assist in 40 presenze e ha firmato un contratto fino al 2029. Il club veneto ha esercitato entro il 31 luglio la clausola rescissoria da 800 mila euro. Zuelli, invece, arriva dalla Carrarese e si lega ai biancoscudati fino al 2030 dopo aver collezionato oltre cento presenze in Serie B.





Come sottolinea Tuttosport, il Padova non si ferma qui e punta ora al difensore Andrea Giorgini della Juve Stabia. Sul centrale, valutato 1,2 milioni di euro, resta però viva anche la concorrenza del Modena.

In casa Palermo è ufficiale la cessione del difensore Dimitrios Nikolaou all’OFI Creta, che riporta il centrale in patria. Parallelamente, il club rosanero attende una risposta dall’Inter per il centrocampista Issiaka Kamaté, classe 2004, reduce da una stagione prevalentemente disputata con l’Under 23 nerazzurra ma con alle spalle anche dieci presenze in Serie B con il Modena.

Sempre secondo Tuttosport, il Palermo aspetta inoltre il via libera di Stefano Moreo. L’attaccante del Pisa ha ricevuto un’offerta per un contratto biennale e ritroverebbe Filippo Inzaghi, l’allenatore con cui ha vissuto una delle migliori fasi della propria carriera. Moreo è in scadenza con il Pisa nel 2027.

Sul fronte Verona, il club gialloblù continua a cercare un rinforzo offensivo. L’obiettivo principale resta Walid Cheddira, rientrato al Napoli dopo i prestiti a Sassuolo e Lecce, ma la forte concorrenza potrebbe spingere l’Hellas verso Samuele Mulattieri. L’attaccante è rientrato al Sassuolo dopo il prestito al Deportivo La Coruña e potrebbe essere inserito nell’operazione che porterebbe Kieron Bowie in neroverde. Nel frattempo il Verona ha definito anche l’arrivo dell’esterno Mattia Compagnon dal Venezia.

Il Cesena, invece, ha chiuso con la Roma per il centrocampista Riccardo Pagano, reduce dalle esperienze con Bari e Catanzaro e già protagonista tra Serie A e Serie B.

Per quanto riguarda la Juve Stabia, Tuttosport riferisce che il club campano è alla ricerca di un nuovo attaccante e ha individuato in Nicholas Bonfanti, rientrato al Pisa dopo il prestito al Mantova, il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo.

L’Empoli lavora al ritorno del difensore svincolato Simone Romagnoli, protagonista di una lunga esperienza con il club toscano, mentre il Südtirol ha ufficializzato l’arrivo in prestito secco dal Palermo di Aljosa Vasic. Gli altoatesini seguono anche il difensore Marco Curto, che potrebbe lasciare l’Empoli.