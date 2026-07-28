Corriere dello Sport: “Sassuolo in pole per Bowie. Il Torino chiude Comuzzo, Cagliari su Kofler”

Il mercato di Serie A entra sempre più nel vivo e, come racconta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Sassuolo è vicino a piazzare un colpo importante in attacco. Il club neroverde ha infatti sorpassato la concorrenza nella corsa a Kieron Bowie, grazie all’inserimento di Samuele Mulattieri nell’operazione con il Verona.

Secondo Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il cartellino dell’attaccante, reduce dall’esperienza in prestito al Deportivo La Coruña, permette al Sassuolo di avvicinarsi alla valutazione di 12 milioni di euro fissata dall’Hellas per il centravanti scozzese. La giornata odierna sarà decisiva: il direttore sportivo Francesco Palmieri è atteso a un nuovo contatto con il Verona per definire gli ultimi dettagli e superare definitivamente la concorrenza del Cagliari.





Come evidenzia ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il club rossoblù continua a seguire Bowie, ma considera troppo elevata la richiesta economica degli scaligeri. Per questo motivo restano vive anche le alternative rappresentate da Willem Geubbels del Paris FC e Mihailo Ivanovic del Millwall.

Capitolo Sebastiano Esposito. L’attaccante si è allenato regolarmente, nonostante la situazione aperta con il Cagliari. Alla base delle tensioni ci sono le richieste di adeguamento contrattuale avanzate dal suo entourage, considerate troppo elevate dal club sardo.

Per il Cagliari, però, la priorità resta il reparto arretrato. Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport spiega che è ormai ai dettagli l’operazione che porterà Raphael Kofler dal Südtirol in Sardegna. Al club altoatesino andranno 3 milioni di euro più il prestito del difensore Davide Veroli.

Anche il Torino ha definito un’importante operazione. I granata hanno raggiunto l’intesa con la Fiorentina per Pietro Comuzzo, che arriverà con la formula del prestito oneroso da un milione di euro e diritto di riscatto fissato a 19 milioni. Il difensore aveva già espresso da settimane il proprio gradimento per il trasferimento, mentre è in arrivo anche il portiere Lucas Perri.

Sul fronte Venezia, oltre all’interesse per Matias Moreno, il club lagunare ha chiesto informazioni alla Fiorentina anche per il centrocampista svizzero Simon Sohm. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per verificare la fattibilità della doppia operazione.

Il Parma, invece, ha chiuso l’accordo per l’esterno offensivo Ousmane Diallo, classe 2006 proveniente dal Borussia Dortmund. L’intesa è stata raggiunta e il giocatore è atteso in città per completare l’iter.

Intanto continua il pressing del Besiktas su Dusan Vlahovic. L’ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano sta parlando direttamente con l’attaccante serbo nel tentativo di convincerlo, ma, come confermato dal direttore sportivo del club turco Önder Özen, il giocatore preferirebbe approdare in una squadra impegnata nella prossima Champions League. Nonostante ciò, il Besiktas resta disposto ad aspettarlo senza fissare ultimatum.

Infine, resta in stand-by anche la trattativa per Momo Salah. Il Besiktas aveva già raggiunto un’intesa economica con l’attaccante egiziano e con il suo agente, ma il negoziato si è momentaneamente bloccato a causa delle richieste relative ai diritti d’immagine e alla percentuale sulle vendite delle maglie. Una situazione che potrebbe riaprire la corsa dei club sauditi e delle società della MLS.