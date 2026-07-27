Padova, ufficiale l’arrivo di Emanuele Zuelli dalla Carrarese
Nuovo colpo di mercato per il Padova, che rinforza la propria mediana assicurandosi le prestazioni di Emanuele Zuelli. Il club biancoscudato ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista classe 2001 proveniente dalla Carrarese. Per il giocatore è pronto un contratto a lungo termine che lo legherà alla società fino al 30 giugno 2030.
Il profilo di Zuelli
Cresciuto nel vivaio del Chievo Verona, con cui ha debuttato in Serie B nel 2020, Zuelli vanta un percorso ricco di esperienze nonostante la giovane età. Dopo l’esperienza in Veneto è passato alla Juventus Under 23 in Serie C, per poi vestire la maglia del Pisa nel campionato cadetto.
La svolta arriva con il trasferimento alla Carrarese: nella stagione 2023/2024 è stato tra i grandi protagonisti della storica promozione in Serie B dei toscani (conquistata in finale playoff contro il Vicenza), confermandosi poi come un pilastro del centrocampo nelle successive due stagioni in cadetteria. Ora per lui si spalancano le porte dell’avventura al Padova.