Corriere dell’Alto Adige: “Vasic ha scelto il Südtirol: trattativa ai dettagli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 26, 2026
palermo padova 1-0 (119) vasic sgarbi capelli

Il futuro di Aljosa Vasic è sempre più vicino al Südtirol. Secondo quanto riportato da Dimitri Canello sul Corriere dell’Alto Adige, la trattativa tra il club altoatesino e il Palermo è ormai nelle battute finali, con le parti al lavoro per definire gli ultimi dettagli.

Come spiega Dimitri Canello sul Corriere dell’Alto Adige, il centrocampista rosanero avrebbe rifiutato le proposte di Padova, Vicenza e Mantova, scegliendo invece il Südtirol dopo un confronto diretto con l’allenatore Davide Possanzini.


Il tecnico biancorosso avrebbe illustrato a Vasic il progetto tecnico, spiegandogli l’intenzione di impiegarlo nel ruolo di trequartista, soluzione che ha convinto il giocatore a dare la propria preferenza alla destinazione altoatesina.

Secondo Dimitri Canello del Corriere dell’Alto Adige, l’operazione dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito oneroso. La trattativa viene definita ormai sul rettilineo finale e sono attesi sviluppi a breve.

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