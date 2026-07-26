Corriere dello Sport: “Palermo, cresce l’ottimismo per Kamaté. Il pari col Norimberga indica le priorità del mercato”

Il Palermo continua a lavorare sul mercato e guarda con fiducia a Issiaka Kamaté. Secondo quanto scrive Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, cresce l’ottimismo per il giovane esterno dell’Inter Under 23, mentre il pareggio per 2-2 contro il Norimberga ha fornito indicazioni preziose anche sulle prossime mosse della dirigenza rosanero.

Come evidenzia Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la gara disputata contro la formazione allenata da Miroslav Klose ha confermato che il Palermo necessita ancora di rinforzi sugli esterni offensivi se Filippo Inzaghi intende proseguire con il 4-2-3-1. La presenza di Gyasi dal primo minuto e l’ingresso di Vasic, destinato salvo sorprese al trasferimento al Südtirol, evidenziano infatti la necessità di intervenire sul mercato.





Dopo il mancato arrivo di Rao, servirà un’alternativa a Johnsen sulla corsia sinistra e un nuovo esterno destro. In questo senso, il pressing per Kamaté continua e, secondo Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, cresce la fiducia per la buona riuscita della trattativa con l’Inter.

Il mercato offensivo potrebbe però regalare anche un altro innesto. Il nome di Stefano Moreo, attaccante del Pisa, resta infatti tra gli obiettivi del Palermo. Un’operazione che, sottolinea ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, è strettamente legata al futuro di Le Douaron, seguito dal Troyes. L’attaccante francese non ha preso parte all’amichevole contro il Norimberga a causa di un lieve affaticamento al flessore, così come Palumbo.

Sul campo, il Palermo ha pareggiato 2-2 contro il Norimberga al termine di una gara in rimonta. I tedeschi sono passati in vantaggio all’11’ con Zoma, autore anche del raddoppio su calcio di rigore al 5′ della ripresa.

La reazione rosanero è arrivata nel secondo tempo: al 15′ Joel Pohjanpalo ha riaperto la partita con un tap-in dopo un tentativo di Pierozzi, mentre al 31′ Jacopo Segre, entrato pochi minuti prima, ha firmato il definitivo pareggio con un preciso diagonale sul secondo palo.

Tra le note positive della gara anche una decisiva parata di Mattia Fortin, subentrato a Joronen, e l’esordio in maglia rosanero del nuovo acquisto Andrea Bozzolan.