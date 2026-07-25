Palermo-Norimberga finisce 2-2, Pohjanpalo e Segre firmano la rimonta

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
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Termina sul punteggio di 2-2 il test match amichevole tra il Palermo di mister Pippo Inzaghi e il Norimberga. Una gara dai due volti in cui la squadra rosanero, dopo aver sofferto ed essere andata sotto di due reti, ha saputo mostrare carattere, riagganciando i tedeschi grazie alle firme di Pohjanpalo e Segre.

Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio per 0-1 a causa del gol di Zuma all’11’, la ripresa si apre nel peggiore dei modi per i rosanero. Al 4′ st Pierozzi stende Zoma in area: dal dischetto si presenta lo stesso Zoma che spiazza Joronen per lo 0-2.


Inzaghi prova a scuotere i suoi con l’ingresso di Peda al posto di Bani, ma il Palermo continua inizialmente a subire le folate offensive della formazione tedesca.

La svolta arriva al 15′ st: un’azione orchestrata da Hernani porta al tiro Johnsen; sulla respinta del portiere Ortegel si avventa Pierozzi, che serve a Pohjanpalo il pallone da spingere in rete per l’1-2.

Riaperta la partita, Inzaghi rivoluziona l’undici iniziale inserendo forze fresche, tra cui Fortin, Cassandro, Ceccaroni, Bozzolan, Segre, Estevez e Vasic. Al 24′ st il neoentrato Fortin si rende subito protagonista con un doppio intervento provvidenziale su Moustfa, mantenendo i suoi a galla.

Al 31′ st arriva il meritato pareggio: splendida giocata di Gyasi che serve Segre, bravo a mirare l’angolino basso sul secondo palo e a fare 2-2.

Nel finale il Norimberga sfiora il nuovo vantaggio con Soldic al 42′ st, ma il risultato non cambia più. Un test prezioso per il Palermo, che porta a casa buone indicazioni sulla tenuta mentale e sulla reazione del gruppo a gara in corso.

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