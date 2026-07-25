Padova, duello col Vicenza per Okoro

Il calciomercato estivo si accende sull’asse veneto con un infuocato duello tra due storiche rivali. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, Padova e Vicenza si stanno sfidando a viso aperto per assicurarsi le prestazioni di Alvin Okoro, giovane attaccante di proprietà del Venezia.

Se nei giorni scorsi era stato il Vicenza a muovere i primi passi per riallacciare i contatti con i lagunari, nelle ultime ore si registrata la decisa virata del direttore sportivo biancoscudato Massimiliano Mirabelli, a caccia del profilo ideale per completare il reparto avanzato a disposizione del tecnico.





Il nodo Venezia e le prospettive di mercato

Al momento, la palla passa al tecnico del Venezia Giovanni Stroppa, che ha voluto portare Okoro con sé nel ritiro estivo della prima squadra per valutarne da vicino i progressi. A complicare un’eventuale cessione immediata è anche il recente e grave infortunio subito da Andrea Adorante, situazione che potrebbe spingere la dirigenza arancioneroverde a trattenere la giovane punta in Serie A per numerica e rotazioni.

Qualora però il Venezia decida nei prossimi giorni di far fare a Okoro un’altra esperienza a titolo temporaneo, per il Vicenza la strada non sarà in discesa. Il Padova si è inserito con forza nella corsa al giocatore, forte di una sessione di mercato fin qui ambiziosa e orientata a inserire innesti di grande qualità per affrontare al meglio la stagione.