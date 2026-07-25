Palermo – Norimberga 0-1: rosanero sotto di un gol all’intervallo, decide Zuma
Si chiude con il Norimberga in vantaggio per 1-0 la prima frazione di gioco dell’amichevole estiva tra Palermo e la formazione tedesca. A decidere fin qui il match è una rete di Zuma siglata al 11′.
La cronaca della prima frazione
Dopo una fase d’avvio dai ritmi bassi e di studio, il match si sblocca all’11’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Zuma approfitta di una mischia confusa nell’area di rigore rosanero per trovare il guizzo che vale lo 0-1. La reazione della squadra di Inzaghi arriva attorno al quarto d’ora con una conclusione centrale di Ranocchia, respinta da Lisewski, e con un gol annullato a Johnsen per posizione di fuorigioco al 18′ su spunto di Pohjanpalo.
Superata la metà del tempo, però, è il Norimberga a prendere con decisione il pallino del gioco, sfiorando a più riprese il raddoppio. Al 25′ Zuma spreca un’ottima occasione in contropiede, mentre al 27′ serve un buon intervento di Joronen su Scobel per evitare il 2-0. L’estremo difensore finlandese è nuovamente provvidenziale al 33′ nel deviare in angolo un velenoso cross di Porstner, mentre la retroguardia rosanero fatica a contenere le sortite dei tedeschi.
Un primo tempo sofferto per i rosanero, che dovranno cambiare marcia nella ripresa per provare a riaprire la contesa.