Giornale di Sicilia: “Palermo, l’asticella si alza: oggi il test contro il Norimberga”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 25, 2026
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Il livello delle amichevoli sale e per il Palermo arriva un banco di prova più impegnativo. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la sfida odierna contro il Norimberga, formazione della Zweite Bundesliga allenata da Miroslav Klose, rappresenta un test significativo per valutare la crescita della squadra di Filippo Inzaghi.

Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, se il centrocampo è ormai definito e la difesa è stata completata con gli innesti di Fortin e Bozzolan, il reparto offensivo necessita ancora di qualche ritocco per rendere il 4-2-3-1 pienamente competitivo. Proprio per questo, al di là del risultato, saranno soprattutto i progressi tecnico-tattici a finire sotto osservazione.


La convincente vittoria per 7-0 contro il Paradiso ha lasciato indicazioni positive. Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Augello sembra aver ritrovato la brillantezza dei tempi migliori, Cassandro si è già inserito con facilità, Pierozzi sta offrendo buone risposte e l’arrivo di Bozzolan garantisce un’importante alternativa sulla corsia mancina.

Anche il centrocampo continua a fornire segnali incoraggianti, con Gomes, Ranocchia e Segre protagonisti anche in zona gol. In crescita pure Hernani e Johnsen, mentre Joel Pohjanpalo, rimasto a secco nelle ultime due uscite, punta a ritrovare la rete dopo aver dedicato parte dell’allenamento alla finalizzazione.

Per la gara contro il Norimberga gli unici dubbi riguardano Palumbo e Le Douaron, entrambi usciti acciaccati nell’ultima amichevole. Inzaghi non dovrebbe correre rischi inutili e potrebbe concedere loro un turno di riposo. Un’eventuale assenza ridurrebbe ulteriormente le opzioni offensive, soprattutto considerando che il Palermo è ancora alla ricerca di un esterno destro mancino per completare il sistema di gioco.

Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il Norimberga rappresenta un avversario più competitivo rispetto all’Ingolstadt e potrà offrire indicazioni ancora più attendibili sul percorso di crescita dei rosanero. La partita si giocherà alle 16 al Tennisverein Vahrn di Varna, sarà trasmessa in streaming sul sito ufficiale del Palermo e rappresenta la penultima amichevole del ritiro, prima della sfida del 29 luglio contro i greci dell’Iraklis.

Nel pomeriggio di ieri, intanto, centinaia di tifosi hanno partecipato alla presentazione dello Zagara Kit al Mercato Ortofrutticolo di Palermo. Alla serata erano presenti l’amministratore delegato Giovanni Gardini, il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore Alessandro Anello e l’ex capitano Fabrizio Miccoli.

Proprio Miccoli ha ricordato il Legends Game in programma il 26 settembre allo stadio Renzo Barbera, gara che segnerà il suo addio al calcio e vedrà la partecipazione di numerosi ex compagni, da Iličić a Pastore, passando per Bovo e Fabio Simplicio. L’ex numero 10 ha anche espresso il desiderio che all’evento possa essere presente Maria Falcone: «Ci tengo tanto a questo evento, mi auguro che sia presente anche la signora Maria Falcone: sarebbe la chiusura di un cerchio di un momento brutto, che mi ha insegnato tanto e da cui ne sono uscito una persona migliore».

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