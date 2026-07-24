Repubblica: “Il City non aspetta lo Stato: altri 30 milioni per il nuovo Barbera”

Lo stadio Renzo Barbera è sempre più vicino a diventare una delle sedi di Euro 2032. Come racconta Mariasole Di Lorenzo su la Repubblica Palermo, dopo la conclusione positiva della Conferenza dei servizi è stato risolto anche il nodo relativo agli ultimi 30 milioni di euro necessari a completare il piano economico dell’intervento, grazie all’impegno assunto direttamente dal Palermo attraverso una nota firmata dall’amministratore delegato Giovanni Gardini.

Secondo quanto riferisce Mariasole Di Lorenzo su la Repubblica Palermo, con il via libera alla fattibilità tecnica e il Piano economico-finanziario ormai definito, restano soltanto gli ultimi adempimenti amministrativi. L’obiettivo è ottenere l’approvazione definitiva del progetto entro il 31 luglio, termine fissato per candidare il nuovo impianto tra quelli che ospiteranno il Campionato Europeo del 2032, organizzato da Italia e Turchia.





Come evidenzia Mariasole Di Lorenzo su la Repubblica Palermo, il progetto punta a trasformare profondamente il Barbera, rendendolo non soltanto uno stadio moderno ma anche uno spazio integrato con il tessuto urbano e aperto alla città. L’intervento prevede la copertura completa dell’impianto, l’avvicinamento degli spalti al terreno di gioco per migliorare la visibilità e lo spostamento del tunnel d’accesso dagli spogliatoi al centrocampo, abbandonando l’attuale collocazione sotto la Curva Sud.

Il restyling interesserà anche gli spazi interni, consentendo di aumentare la capienza dagli attuali 36.215 a 38.177 posti.

L’articolo di Mariasole Di Lorenzo su la Repubblica Palermo sottolinea inoltre che il nuovo Barbera sarà una struttura multifunzionale. Sono previsti nuovi spazi per eventi, aree hospitality, punti ristoro e servizi commerciali. All’esterno, invece, verrà demolito il cosiddetto “Pallone” di Italia ’90 per lasciare spazio alla futura Casa Palermo, edificio che ospiterà gli uffici del club, il museo rosanero e ulteriori servizi dedicati ai tifosi.

Grande attenzione sarà riservata anche alla sostenibilità ambientale, attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi per il recupero delle acque piovane.

Sul piano economico, Mariasole Di Lorenzo su la Repubblica Palermo spiega che l’investimento complessivo supera i 300 milioni di euro. Oltre la metà delle risorse sarà garantita direttamente dal Palermo FC, che ha deciso di coprire anche gli ultimi 30 milioni inizialmente destinati alla quota pubblica. A queste somme si aggiungono i 60 milioni di euro stanziati dalla Regione Siciliana, oltre ai contributi provenienti da fondi comunali e statali.

Secondo il cronoprogramma, i lavori prenderanno il via nel corso della stagione 2026/27, iniziando dalla realizzazione della Casa Palermo e proseguendo con la demolizione e la ricostruzione progressiva dei vari settori dello stadio. L’obiettivo è completare l’intervento entro il 2030, così da consegnare alla città un nuovo Barbera pronto a ospitare le gare di Euro 2032.