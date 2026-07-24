Giornale di Sicilia: “Barbera, il City mette altri 30 milioni. Sullo sfondo cresce la tensione politica”

Il Palermo è pronto a sostenere anche la quota di 30 milioni di euro inizialmente destinata al finanziamento pubblico per la riqualificazione dello stadio Renzo Barbera. Come racconta Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, la decisione della società rosanero imprime una decisa accelerazione all’iter amministrativo, consentendo di superare uno degli ultimi ostacoli emersi dopo la conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria.

Secondo quanto riferisce Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, la disponibilità è stata formalizzata attraverso una lettera firmata dall’amministratore delegato Giovanni Gardini e indirizzata al Responsabile unico del procedimento. Nella comunicazione il Palermo conferma di voler sostenere direttamente anche questa parte dell’investimento «al fine di salvaguardare il progetto di riqualificazione dello stadio e la candidatura di Palermo a ospitare Euro 2032».





Come evidenzia ancora Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, il club definisce questa scelta un’assunzione di responsabilità, nonostante l’entità dell’investimento, con l’obiettivo di permettere alla città di raggiungere un traguardo ritenuto strategico.

L’intervento consente di completare il quadro economico dell’operazione, il cui valore complessivo ammonta a 298 milioni di euro. Resta comunque la speranza che possano successivamente arrivare risorse pubbliche a sostegno del progetto.

Nel frattempo, prosegue il lavoro tra Palazzo delle Aquile e il Palermo per arrivare all’approvazione della convenzione. Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia racconta che a Villa Niscemi si è svolta una nuova riunione tecnico-politica alla presenza dei capigruppo del Consiglio comunale, dei dirigenti dell’amministrazione, dei consulenti del Comune e dei rappresentanti del City Football Group.

L’obiettivo è chiudere in tempi rapidissimi la versione definitiva della delibera, così da consentire al segretario generale e al ragioniere generale di esprimere i rispettivi pareri di regolarità amministrativa e contabile. Solo successivamente il provvedimento potrà essere trasmesso al Consiglio comunale.

I tempi, però, sono strettissimi. Come sottolinea Giancarlo Macaluso sul Giornale di Sicilia, la delibera dovrà passare al vaglio delle commissioni Urbanistica, Sport e Bilancio, che hanno cinque giorni per esprimere il proprio parere. Per rispettare la scadenza fissata al 31 luglio, gli atti dovranno arrivare alle commissioni entro domenica, lasciando poi al Consiglio comunale soltanto poche ore per l’approvazione definitiva.

L’articolo del Giornale di Sicilia, firmato da Giancarlo Macaluso, si sofferma anche sulle tensioni politiche emerse nelle ultime ore attorno all’iniziativa promossa dalla deputata di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, che aveva organizzato alla Camera dei Deputati un convegno dedicato al progetto Barbera e all’esperienza del City Football Group a Palermo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’iniziativa avrebbe provocato l’irritazione del sindaco Roberto Lagalla, che avrebbe ritenuto inopportuno organizzare un appuntamento pubblico prima dell’approvazione della convenzione da parte del Consiglio comunale. Dopo una serie di confronti istituzionali, l’evento è stato rinviato.

La stessa Carolina Varchi ha spiegato la scelta: «Ritengo che il livello del parterre non lasci dubbi circa la natura ad adiuvandum dell’iniziativa che ho liberamente promosso secondo le mie prerogative di parlamentare. Appreso tuttavia che il Consiglio per quella data non avrà ancora deliberato, per rispetto dell’organo consiliare, ho preferito posticipare l’iniziativa che si svolgerà comunque a Roma in altra data. Mi riesce difficile pensare che il sindaco Lagalla non voglia cogliere una simile opportunità in vista della possibile candidatura agli Europei 2032».