L’attaccante del Palermo Dennis Johnsen ha parlato ai microfoni ufficiali del club rosanero, facendo il punto sul ritiro estivo, sugli obiettivi personali e sulle ambizioni della squadra in vista della stagione 2026/27.

Il norvegese ha espresso subito sensazioni positive sul lavoro svolto in Val Gardena.





«La mia sensazione adesso è molto, molto buona. La squadra sembra più forte dell’anno scorso, che era difficile perché eravamo forti. Sì, la mia sensazione è buona».

Johnsen ha poi parlato dell’inserimento dei nuovi acquisti all’interno dello spogliatoio.

«I nuovi arrivati sono buoni giocatori, sembra che vanno bene dentro il gruppo. Sì, stanno facendo bene».

L’esterno offensivo è tornato anche sul primo gol segnato nelle amichevoli estive, sottolineando quanto sia importante partire con il piede giusto.

«È sempre bello iniziare con un gol, contro questi anche, è importante farlo. Speriamo di fare un gol anche nella stagione».

Il numero rosanero ha evidenziato i vantaggi della continuità tecnica garantita dalla conferma di Filippo Inzaghi in panchina e dal nuovo sistema di gioco.

«Lui conosce noi e noi conosciamo il mister, questa è una bella cosa. Abbiamo anche cambiato sistema, dove mi trovo bene. Speriamo di fare una bella stagione».

Guardando agli obiettivi personali, Johnsen non nasconde la volontà di aumentare il proprio rendimento sotto porta.

«Penso che posso fare sempre di più e quest’anno voglio fare più gol, più assist ed essere più concreto nell’ultimo terzo».

L’attaccante ha poi dedicato un pensiero ai tifosi rosanero, che stanno seguendo la squadra anche durante il ritiro.

«Loro sono molto, molto importanti. Loro sono anche qua, anche quando arriviamo a casa, dentro il Barbera, sono sempre i più importanti».

Tra gli appuntamenti più attesi dell’estate ci sarà anche la tournée australiana, che vedrà il Palermo affrontare Melbourne e Juventus.

«Questa è anche una bella cosa. Io non sono mai stato in Australia, non so il calcio lì, ma è sempre bello fare un giro nel mondo».

Infine, Johnsen ha parlato del suo rapporto con Palermo, città nella quale ormai si sente perfettamente integrato.

«A Mondello io, mia moglie e la bambina ci troviamo molto, molto bene. È il posto più bello in cui siamo stati. Il mio posto preferito è Capo Gallo, perché a volte vado lì a pescare. È bellissimo».