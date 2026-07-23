Giornale di Sicilia: “Palermo, goleada al Paradiso: Inzaghi sorride ma preoccupano Palumbo e Le Douaron”

Il Palermo offre segnali incoraggianti nella seconda amichevole del ritiro estivo, travolgendo il Paradiso con una prestazione convincente. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il pomeriggio dei rosanero è stato quasi perfetto, anche se la soddisfazione per il largo successo è stata accompagnata dall’apprensione per le condizioni di Palumbo e Le Douaron, costretti a lasciare il campo nella ripresa dopo aver accusato problemi fisici. Entrambi sono usciti sulle proprie gambe, senza l’intervento dello staff medico, ma le loro condizioni saranno valutate nelle prossime ore per capire se si tratti soltanto di affaticamenti legati ai carichi di lavoro oppure di qualcosa di più serio.

Secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la squadra di Filippo Inzaghi è apparsa nettamente più brillante rispetto all’uscita precedente contro l’Ingolstadt, nonostante gli svizzeri del Paradiso avessero iniziato la preparazione con maggiore anticipo. Il Palermo ha mostrato qualità, intensità e maggiore fluidità di gioco, prendendo subito in mano il controllo della partita.





Come evidenzia ancora Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il vantaggio è arrivato dopo appena un minuto grazie all’asse formato dai due terzini. Augello ha disegnato un cross preciso per Cassandro, che di testa ha superato il portiere Pala firmando l’1-0. Un’azione che conferma quanto i laterali siano chiamati a essere protagonisti nel sistema di gioco di Inzaghi.

Il raddoppio è stato invece un autentico capolavoro di Johnsen, ancora servito da Augello sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il norvegese ha controllato al limite dell’area e con un tiro a giro ha trovato l’incrocio dei pali. Poco dopo è arrivato anche il terzo gol: un’azione sviluppata sulla destra tra Cassandro e Gyasi ha liberato quest’ultimo al cross per Pohjanpalo, che ha mancato la conclusione ma ha favorito il facile tap-in di Gomes. Alla mezz’ora, infine, Gyasi ha approfittato di una corta respinta del portiere Pala su un colpo di testa di Pohjanpalo per firmare il poker rosanero.

Nella ripresa Inzaghi ha cambiato praticamente tutta la formazione, lasciando in campo soltanto Gyasi, che ha trovato anche la doppietta personale. Il Giornale di Sicilia, nell’articolo firmato da Salvatore Orifici, racconta che il quinto gol è nato da un assist di Vasic, sfruttato dall’ex Empoli con un preciso colpo di testa.

Spazio anche ai giovani della Primavera e al portiere Balaguss, entrato al posto di Fortin, autore durante la gara di un paio di interventi importanti. Il sesto gol porta la firma di Ranocchia, protagonista di una giocata di grande qualità con stop di destro e conclusione al volo di sinistro che non ha lasciato scampo ad Aiello. A chiudere definitivamente i conti è stato Segre, autore del definitivo 7-0.

Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la prestazione ha confermato la profondità della rosa a disposizione di Filippo Inzaghi. Tutti gli elementi impiegati hanno cercato di mettersi in mostra, aumentando la concorrenza interna e offrendo all’allenatore diverse soluzioni in vista dell’inizio del campionato. Il prossimo banco di prova per i rosanero è fissato per sabato pomeriggio, quando il Palermo affronterà il Norimberga.