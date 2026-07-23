Corriere dello Sport: “Palermo, sfuma Rao: Kamate torna in pole. Intanto è 7-0 al Paradiso”

Il Palermo continua a lavorare sul doppio binario tra campo e calciomercato. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, mentre i rosanero festeggiano il largo successo in amichevole contro il Paradiso, arrivano anche novità dal fronte delle trattative, con una frenata significativa per Emanuele Rao. Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’esterno offensivo di proprietà del Napoli, attualmente in ritiro a Dimaro con la formazione partenopea, sembra ormai destinato ad allontanarsi dai radar del club di viale del Fante.

Nei giorni scorsi l’operazione appariva in discesa, in attesa delle valutazioni di Massimiliano Allegri, ma l’inserimento di altri club, tra cui il Pisa, ha complicato sensibilmente la trattativa. Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il Palermo resta alla ricerca di un’alternativa a Johnsen sulla corsia mancina e, parallelamente, deve individuare anche un esterno offensivo di destra per completare il 4-2-3-1 disegnato da Filippo Inzaghi.





Per la fascia destra il primo nome sulla lista resta quello del francese Issiaka Kamate, attaccante dell’Inter Under 23, profilo apprezzato per duttilità, fantasia ed estro. Il Corriere dello Sport, attraverso l’articolo firmato da Antonio La Rosa, sottolinea inoltre come non sia escluso un ritorno di fiamma per Rui Modesto, rientrato all’Udinese dopo il mancato riscatto da parte dei rosanero. Il City Football Group potrebbe infatti riaprire il dialogo con il club friulano. Nel frattempo è sempre più vicino anche l’arrivo del terzino sinistro Andrea Bozzolan dalla Reggiana, individuato come vice Augello.

Sul terreno di gioco, invece, il Palermo ha fornito segnali positivi nella seconda uscita estiva. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, al centro sportivo Mulin da Coi di Santa Cristina Val Gardena i rosanero hanno superato con un netto 7-0 il Paradiso, formazione della terza divisione svizzera che aveva iniziato la preparazione dieci giorni prima rispetto agli uomini di Inzaghi.

La gara è stata indirizzata già nella prima frazione. Dopo appena un minuto Cassandro ha sbloccato il risultato di testa, seguito dal raddoppio di Johnsen al 12′ con una splendida conclusione sotto l’incrocio. Al 22′ è stato Gomes a firmare il tris con un tap-in, mentre al 28′ Gyasi ha completato il poker sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nella ripresa il Palermo ha continuato a spingere trovando altre tre reti. Ancora Gyasi ha realizzato il quinto gol, prima delle firme di Ranocchia, con un sinistro dalla distanza, e Segre, che hanno fissato il punteggio sul definitivo 7-0.

Inzaghi ha confermato ancora una volta il 4-2-3-1 come sistema di riferimento. Gli unici elementi confermati tra la formazione del primo tempo e quella schierata nella ripresa sono stati Gyasi, sostituito al 17′ della ripresa da Squillacioti, e il portiere Fortin, protagonista all’esordio in maglia rosanero con un intervento decisivo su Schelotto prima di lasciare il posto a Balaguss nel finale.

Al termine dell’incontro il tecnico rosanero ha espresso soddisfazione per i progressi della squadra: «La squadra migliora giorno dopo giorno perché migliorano le gambe. Il risultato non ci interessa. Vedo impegno e sono contento dei giocatori che sono arrivati. Il mercato? Sappiamo ciò di cui abbiamo bisogno. Vedremo chi potrà arrivare».