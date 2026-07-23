Osti: «A Palermo la pressione è normale. Vasic richiesto da 7-8 squadre»

Il direttore sportivo del Palermo Carlo Osti ha commentato il calendario della Serie B 2026/27 in mixed zone, soffermandosi sulle aspettative per la nuova stagione, sul mercato e sulla situazione di alcuni singoli. Intervistato da PianetaSerieB, il dirigente rosanero ha ribadito la volontà del club di ripartire con ambizione, pur nella consapevolezza delle difficoltà del campionato.

«Ripartiamo da zero, ma con grande consapevolezza»





Osti guarda con fiducia alla stagione ormai alle porte, pur riconoscendo l’alto livello della concorrenza.

«Mi auguro sia una stagione più che positiva e che il Palermo possa dimostrare il proprio valore. La concorrenza è spietata e ci sono squadre forti come le tre retrocesse dalla Serie A, che sono sempre le più attrezzate. Ci sarà anche qualche sorpresa e noi speriamo di fare il Palermo, ripartendo da zero punti ma consapevoli che i 72 punti dello scorso campionato non sono bastati».

Il punto su Brunori

Tra i temi affrontati con PianetaSerieB anche il futuro di Matteo Brunori.

«Queste sono cose di mercato che lasciano il tempo che trovano. Il procuratore di Brunori è bravo e lavora molto bene».

«Vasic richiesto da 7-8 squadre»

Il direttore sportivo ha poi aggiornato sulla situazione di Aljosa Vasic.

«Vasic? Lo hanno richiesto sette-otto squadre. Valuteremo quale sarà il percorso migliore affinché possa giocare con continuità. Pensiamo che possa essere un calciatore importante per il futuro del Palermo».

«A Palermo la pressione è la normalità»

Infine, una riflessione sull’ambiente rosanero.

«Pressione? A Palermo c’è sempre. Se un giocatore non si esalta quando c’è pressione, allora è meglio che cambi mestiere».