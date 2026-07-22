Ascoli, ufficiale l’arrivo di Andrea Oliveri: esterno in prestito dall’Atalanta

L’Ascoli mette a segno un importante colpo per rinforzare le corsie esterne. Il club bianconero ha infatti annunciato ufficialmente l’arrivo di Andrea Oliveri dall’Atalanta. Il classe 2003 approda nelle Marche con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto e ha già raggiunto il ritiro di Norcia, dove si è messo a disposizione del tecnico Tomei.

Il comunicato del club

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, l’Ascoli ha reso noto l’ingaggio del giovane esterno:





“Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito da Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive di Andrea Oliveri a titolo temporaneo con diritto di riscatto e controriscatto.”

Il percorso di Oliveri

Nato a Palermo il 14 gennaio 2003, Oliveri è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, completando tutta la trafila fino alla Primavera e conquistando la Supercoppa di categoria nella stagione 2020/21. Nel corso della sua crescita ha inoltre vestito la maglia delle Nazionali giovanili italiane Under 15, Under 16 e Under 17.

La prima esperienza tra i professionisti è arrivata nella stagione 2022/23 con il Frosinone, contribuendo alla promozione in Serie A della squadra allenata da Fabio Grosso. Successivamente ha indossato la maglia del Catanzaro, collezionando 30 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e playoff, trovando anche il suo primo gol in Serie B.

Nelle ultime due stagioni ha consolidato ulteriormente il proprio bagaglio di esperienza in cadetteria con Bari e Pescara. Con i pugliesi ha totalizzato 29 presenze e 3 assist, mentre con il club abruzzese ha realizzato tre reti, tra cui una doppietta contro l’Empoli e un gol di testa nella sfida contro la Sampdoria.

Un rinforzo per le corsie

Con l’arrivo di Oliveri, l’Ascoli aggiunge alla rosa un esterno giovane ma già esperto della Serie B. Velocità, duttilità e capacità di giocare su entrambe le fasce rappresentano le qualità principali del classe 2003, chiamato ora a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere di Tomei. Il club bianconero punta sulle sue caratteristiche per aumentare qualità e soluzioni offensive in vista della nuova stagione.