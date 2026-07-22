Ufficiale: il Padova si rinforza in difesa, arriva Matteo Lovato

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
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Il Padova mette a segno un importante colpo per il reparto arretrato. Il club biancoscudato ha infatti annunciato, attraverso una nota ufficiale, l’acquisto a titolo definitivo del difensore Matteo Lovato.

Classe 2000, Lovato ha firmato un contratto che lo legherà al Padova fino al 30 giugno 2029. Si tratta di un innesto di esperienza e qualità per la difesa della formazione veneta, che punta a costruire una rosa competitiva in vista della nuova stagione.

Con questo acquisto, il Padova aggiunge un profilo giovane ma già rodato nel calcio professionistico, confermando la volontà della società di rafforzare l’organico con elementi di valore.


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