Palermo-Paradiso, le scelte di Inzaghi: c’è Hernani sulla trequarti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
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Filippo Inzaghi ha scelto l’undici titolare per l’amichevole tra Palermo e Paradiso, in programma alle 17:15. Il tecnico rosanero conferma il 4-2-3-1, schierando Hernani sulla trequarti alle spalle di Pohjanpalo.

Tra i pali c’è Fortin, mentre la linea difensiva è composta da Cassandro, Peda, Bani – che indosserà la fascia di capitano – e Augello. In mediana spazio alla coppia Gomes-Estevez.


Sulla linea dei trequartisti agiranno Gyasi a destra, Hernani al centro e Johnsen a sinistra, con Pohjanpalo riferimento offensivo.

La formazione del Palermo:
Fortin; Cassandro, Peda, Bani (C), Augello; Gomes, Estevez; Gyasi, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.

Calcio d’inizio alle 17:15.

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