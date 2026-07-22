Palermo-Paradiso, le scelte di Inzaghi: c’è Hernani sulla trequarti
Filippo Inzaghi ha scelto l’undici titolare per l’amichevole tra Palermo e Paradiso, in programma alle 17:15. Il tecnico rosanero conferma il 4-2-3-1, schierando Hernani sulla trequarti alle spalle di Pohjanpalo.
Tra i pali c’è Fortin, mentre la linea difensiva è composta da Cassandro, Peda, Bani – che indosserà la fascia di capitano – e Augello. In mediana spazio alla coppia Gomes-Estevez.
Sulla linea dei trequartisti agiranno Gyasi a destra, Hernani al centro e Johnsen a sinistra, con Pohjanpalo riferimento offensivo.
La formazione del Palermo:
Fortin; Cassandro, Peda, Bani (C), Augello; Gomes, Estevez; Gyasi, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo.
Calcio d’inizio alle 17:15.