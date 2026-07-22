Messina, a Capaci primo test con l’Athletic Palermo: definito il programma del ritiro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 22, 2026
clemente athletic palermo

Il Messina ha ufficializzato il programma della preparazione estiva in vista della nuova stagione. A illustrarne i dettagli è stato il club manager Maurizio Mantineo, intervenuto a margine della presentazione del direttore sportivo Maurizio Pellegrino e dell’allenatore Alfio Torrisi.

La squadra si ritroverà in città il 28 luglio per il raduno, primo appuntamento che precederà le consuete visite mediche.


Il primo impegno sul campo è fissato per il 2 agosto a Capaci, dove i giallorossi prenderanno parte a un triangolare che vedrà protagonista anche l’Athletic Palermo, tra le rivelazioni dell’ultimo campionato di Serie D, oltre agli spagnoli dell’Arandina, club appartenente alla galassia Racing City Group.

Il giorno successivo il gruppo partirà per Cascia, sede del ritiro estivo che si svolgerà dal 3 al 14 agosto, periodo durante il quale lo staff tecnico lavorerà sulla preparazione atletica e tattica della squadra.

Il calendario delle amichevoli si concluderà il 20 agosto, quando il Messina tornerà in città per affrontare i maltesi del Victoria Hotspurs. I dettagli organizzativi dell’incontro saranno comunicati successivamente dal club.

Con il programma della preparazione ormai definito, il Messina può iniziare ufficialmente il percorso di avvicinamento alla nuova stagione, alternando lavoro sul campo e test utili per affinare la condizione del gruppo.

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