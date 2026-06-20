Athletic Palermo, Ferazzoli: «Ripartiamo dalle basi costruite nella scorsa stagione»

Dopo essere stato ufficializzato come nuovo allenatore dell’Ahtletic Palermo, mister Ferazzoli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club, non nascondendo il suo entusiasmo per questa nuova avventura in nerorosa.

«Quando il direttore Perinetti mi ha prospettato questa possibilità, non ho avuto dubbi – ha dichiarato Ferazzoli – Sono molto felice di essere qui: la città è splendida e la società è estremamente organizzata».





Il tecnico ha inoltre aggiunto: «Affronto questa nuova avventura con grande entusiasmo, consapevole di poter contare su una società solida, con figure di grande esperienza come il direttore Perinetti e giovani dirigenti di valore come il direttore Clemente».

E su quale sarà il suo obiettivo, Ferazzoli non ha dubbi: «Inserirmi al meglio in un ambiente che ha già dimostrato di funzionare molto bene, cercando di dare il mio contributo per migliorare ulteriormente e confermare quanto di buono è stato fatto».

Il tecnico comincia un nuovo percorso in Serie D, avendo ben chiaro da dove partire: «Ripartiamo dalle basi costruite nella scorsa stagione, sapendo che ripetersi non sarà semplice, ma convinti di avere tutti gli ingredienti necessari per fare bene. Lavoro, impegno e dedizione non mancheranno mai».